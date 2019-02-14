Заражение гриппом резко повышает риск инсульта

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Заражение гриппом на 40% повышает вероятность столкнуться с инсультом, как показало исследование. Причём этот повышенный риск сохраняется в течение более года.Грипп более чем на 40% увеличивает вероятность развития инсульта, причём данная опасность сохраняется в течение более чем одного года, как выяснили ученые из Колумбийского университета. А если учесть, что многие люди заражаются гриппом ежегодно, то хронически повышенный риск инсульта у них может наблюдаться всю жизнь. При этом исследователи не знают, почему грипп так влияет на опасность инсульта, но предполагают, что виной этому являются воспалительные процессы, возникающие при попадании вируса гриппа в организм. В частности, речь идёт о внутренних отёках.Полученные американскими учеными данные позволяют предположить, что вакцинация от гриппа может снизить риск инсульта. Ранее науке стало известно о том, что грипп способен приводить к серьезным и угрожающим жизни осложнениям, включая пневмонию, сепсис и болезни сердца. И вот теперь ученые просмотрели истории болезни более 30 000 человек, которые попадали в больницы с инсультами. 49% было мужчинами, 84% проживали в городах, а средний возраст пациентов составил 72 года. Учёных интересовали записи о госпитализациях в течение двух лет перед развитием инсульта.Оказалось, что если данные пациенты ранее жаловались на грипп, то вероятность инсульта у них вырастала на 40%. Особенно высоко грипп увеличивал риск инсульта в течении первых 15 дней после развития характерных симптомов вируса. Впрочем, записи подтвердили, что этот повышенный риск сохранялся в течение более чем одного года.