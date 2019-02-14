Медики подтвердили возможность укрепления иммунитета силой мысли

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Важность позитивного мышления подтверждена экспериментально.Группа специалистов из университета Эксетера и Оксфордского университета (Великобритания) пришла к выводу о том, что позитивное мышление помогает укрепить иммунитет.Учеными был проведен эксперимент с участием более 135 человек. Их разделили: часть добровольцев слушала аудиолекции о необходимости вырабатывать позитивное мышление – оптимистичнее, добрее и снисходительнее воспринимать жизнь и окружающих людей. Другая часть добровольцев слушала доводы о том, почему отношение ко всему должно быть как можно более критичным.У добровольцев из разных групп были выполнены измерения частоты сердечных сокращений и уровень потоотделения – маркеров психологического состояния. В результате оказалось, что участники из группы «позитивное мышление» имели их более низкие параметры, то есть, были более расслаблены и меньше волновались.Уровень производства антивоспалительных компонентов иммунной системы в их организме также был более низким, что означало: для человека не существует высокой угрозы инфицирования и заболевания.В то же время участники эксперимента, которые слушали о необходимости строгого отношения к окружающему миру, продемонстрировали учащенное сердцебиение и повышенное потоотделение. По словам медиков, подобные признаки проявляются при возникновении чувства опасности и незащищенности, повышенном стрессе.«Позитивное мышление значительно успокаивает сердцебиение и укрепляет иммунную систему, в то время как негативные мысли оказывают отрицательное влияние не только на психику, но и на физическое состояние человека. Когда мы учимся не реагировать болезненно на внешние угрозы, мы укрепляем свой иммунитет, тем самым увеличивая шансы на выздоровление», - заявили исследователи.