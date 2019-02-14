Ученые назвали основные заболевания долгожителей

Результаты исследования довольно интересны.В чем секрет долголетия – в хорошей наследственности или феноменальной способности организма справляться с заболеваниями? Заинтересовавшись таким вопросом, ученые решили выяснить, какие хронические болезни типичны для людей, преодолевших 100-летний рубеж, и в каком возрасте они их приобрели.В исследовании приняли участие 424 человека от 100 лет и старше. Их проверяли на наличие одного либо нескольких перечисленных диагнозов: гипертония, диабет, рак кожи (меланома), заболевания сердца и щитовидной железы, инсульт, остеопороз, болезнь Паркинсона, хроническая обструктивная болезнь легких.По результатам всех опрошенных разделили на 3 категории.Группа 1. «Выжившие»К ней причислили всех, у кого было обнаружено хотя бы одно из вышеназванных заболеваний в возрасте до 80 лет. В этой группе оказалось всего 24% мужчин и 43% женщин.Группа 2. «Избежавшие»К ним относили тех, кто достиг 100-летнего возраста без каких-либо серьезных недугов. Таких оказалось 32% среди мужчин и 15% среди женщин.Группа 3. «Задержавшиеся»Сюда вошли все, у кого диагностировали хотя бы одно из заболеваний из перечня, но в возрасте старше 80 лет. Это 44% мужчин и 42% женщин.Согласно предварительным выводам ученым, до 100 лет доживают люди с совершенно разными историями болезни. Но все-таки: чем позднее человек получил диагноз, тем выше его шансы на более продолжительную жизнь.Хотя долгожители в своей массе пережили то время, когда они могли умереть от типичных «старческих» болезней, они являются людьми с повышенной хрупкостью и уязвимостью и нуждаются в особенной заботе. В то же время, около трети из них почти не проявляют признаков физической или умственной деградации.Обратите внимание на другой любопытный факт: недавно группа врачей из США опросила около 200 людей преклонного возраста, страдающих болезнью Альцгеймера, и выяснила: в молодости они в 4 раза чаще предпочитали пассивный отдых (просмотр телевизора, беседы по телефону), чем их здоровые сверстники.