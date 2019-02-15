Названы главные недостатки модной кетогенной диеты
Кето-диета очень популярна в последнее время. Диетолог Альбина Комисарова рассказала на своей страничке в Instagram насколько она эффективна и безопасна ли для здоровья.
Итак, кето-диета (LCHF) впервые создана в 1921 году доктором Уайлдером и использовалась у детей для лечения эпилепсии в случае, когда препараты были неэффективны. Позднее заметили, что во время такой диеты снижается масса тела, а значит, можно попробовать так лечить и ожирение.
Смысл кето-диеты заключается в том, что 75% нашего рациона должны составлять жиры, 20% - белок и 5% углеводы. Вот и все секреты этой диеты. При резком ограничении углеводов в ход идет альтернативное топливо - белки и жиры. В результате окисления жиров образуются кетоновые тела, которые и дают нам энергию.
Плюсы этой диеты заключаются в следующем:
- Всегда сытно за счет большого количества жиров
- Большая потеря веса на начальных этапах
- Можно есть вкусную, жирную еду
Однако наука утверждает, что кето-диета не физиологична и ВОЗ рекомендует в качестве основного источника энергии - углеводы(45-65%, а не 5!!!). Исследователи утверждают, что за счет ограничения продуктов, богатыми углеводами, может возникать недостаточность витаминов и минералов.
«Первое крупное исследование 2003 г показало, что нет статистической разницы в потере веса между людьми на обычной и кето-диете. Отмечено, что потеря веса связана не с уменьшением количества углеводов, а с ограничением калорий», - пишет Комисарова.
Систематический обзор 2013 года говорит, что кето-диета, скорее всего, не безопасна из-за сниженного потребления клетчатки, увеличению потребления насыщенных жиров, что является фактором риска увеличения смертности и сердечно-сосудистых заболеваний.
То есть, по словам диетолога, кето-диета эффективна в краткосрочной перспективе, но велика вероятность набрать вес потом. Эффект похудения, скорее всего, достигается за счет снижения калорийности.
Также диетолог отметила следующие минусы:
- Все-таки придется считать и взвешивать
- Полностью противоречит основам здорового пищевого поведения
- Диета имеет ограничения, особенно у беременных/кормящих, детей, пациентам с СД
- Недостаток углеводов может давать слабость, апатию, головные боли, запоры, неприятный запах изо рта
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология
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