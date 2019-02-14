Медики назвали симптомы, помогающие диагностировать рак

Эти признаки могут говорить о том, что вам срочно нужно к врачу.Рак - это, конечно, очень серьезное заболевание, но из него можно выкарабкаться, если вовремя обратиться к врачу.Внимательно прислушайтесь к своему телу и вы поймете, если с ним что-то не так. Какие симптомы могут говорить о начале развития онкологии?Кашель и хрипотаЕсли кашель не проходит уже долгое время, при этом сопровождается охриплостью, лучше обратиться к врачу.Изменения в работе пищеварительной системыЕсли чувствуешь, что твоя пищеварительная система стала работать иначе - возможно, дело кроется в злокачественном новообразовании в кишечнике.Нарушения в работе мочевого пузыряЧастое мочеиспускание, моча с примесью крови, и ночные походы в туалет - все это может быть первыми "звоночками" образования злокачественной опухоли.БольПри нормальной работе организма болевые ощущения должны рано или поздно проходить. Однако, если у тебя длительное время что-то болит без всякой причины, стоит бежать к врачу.КровотеченияНеобъяснимые потери крови должны сами по себе вызывать опасения и являться поводом неотложного обращения к специалисту. Помимо этого, медики внесли кровотечения в список ранних симптомов рака.ПохудениеПотеря веса без видимых на то причин свидетельствует о серьезной перестройке в организме. Это может говорить о множестве серьезных заболеваний, в том числе и об онкологии.Проблемы с глотаниемЕсли при глотании ты ощущаешь инородный предмет в горле, это может быть первым признаком опухолей в гортани или щитовидной железе.