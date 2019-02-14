Ученые объяснили принцип действия никотина

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Никотин вызывает сильнейшую зависимость.Сотрудниками Калифорнийского технологического института было изучено влияние никотина на нервную клетку.Известно, что никотин способен проникать в мозг, проходя сквозь гематоэнцефалический барьер.Никотин сталкивается с рецепторами nACh-r на поверхности нейронов.Когда он связывается с этими рецепторами, у человека возникает чувство легкой эйфории.Но что происходит с никотином уже внутри нейрона, до недавнего времени было неизвестно. Это удалось понять благодаря искусственной системе из двух белков.Один белок связывался с никотином и менял форму, приводя к активации второго, флуоресцентного белка.Таким образом появился светящийся маркер, который позволил наглядно увидеть распределение никотина в клетках.Оказалось, через несколько секунд после контакта с клеткой никотин проникал внутрь и оказывался в эндоплазматической сети. В этой структуре зарождаются новые белки, однако их «срок хранения» сокращается из-за никотина.Рецепторы начинали активнее мигрировать к клеточной мембране.Так зарождается порочный круг: чем больше человек курит, тем больше никотиновых рецепторов у него становится, давая основу для никотиновой зависимости.