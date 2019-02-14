Ученые объяснили принцип действия никотина
Сотрудниками Калифорнийского технологического института было изучено влияние никотина на нервную клетку.
Известно, что никотин способен проникать в мозг, проходя сквозь гематоэнцефалический барьер.
Никотин сталкивается с рецепторами nACh-r на поверхности нейронов.
Когда он связывается с этими рецепторами, у человека возникает чувство легкой эйфории.
Но что происходит с никотином уже внутри нейрона, до недавнего времени было неизвестно. Это удалось понять благодаря искусственной системе из двух белков.
Один белок связывался с никотином и менял форму, приводя к активации второго, флуоресцентного белка.
Таким образом появился светящийся маркер, который позволил наглядно увидеть распределение никотина в клетках.
Оказалось, через несколько секунд после контакта с клеткой никотин проникал внутрь и оказывался в эндоплазматической сети. В этой структуре зарождаются новые белки, однако их «срок хранения» сокращается из-за никотина.
Рецепторы начинали активнее мигрировать к клеточной мембране.
Так зарождается порочный круг: чем больше человек курит, тем больше никотиновых рецепторов у него становится, давая основу для никотиновой зависимости.
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Добавил kruzka в категорию Разное
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