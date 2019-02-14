Клетки крови могут помочь в борьбе со старением

Полученные ими данные являются первым экспериментальным доказательством существования «часов старения» в клетках.Ученые сделали открытие: клетки крови человека имеют внутренние часы. Этот механизм, считают исследователи, может помочь в борьбе со старением. Новой научной работе посвящена публикация в журнале Aging Cell, антивозрастной механизм в клетках крови обнаружили сотрудники Школы медицины Западного резервного университета Кейза.Работая с клетками крови, взятыми у пациентов с лейкемией, получивших переливание, ученые заметили: клетки крови молодых доноров, перелитые пожилым пациентам, по-прежнему оставались молодыми. Исследователи заявили, что «клетки крови имеют внутренние часы, которые остаются устойчивыми даже после трансплантации». Эти часы, по их мнению, могут помочь в борьбе со старением. Например, у тех участников, которых обследовали, перелитые молодые клетки крови сохраняли свой собственный возраст даже спустя 20 лет после процедура трансплантации.«Молодые клетки крови остаются молодыми у пожилых людей», - отметили авторы работы.Исследователи отмечают, что полученные ими данные являются первым экспериментальным доказательством существования «часов старения» в клетках крови, которые существуют независимо от взаимодействия с другими типами клеток. Клетки крови молодых доноров остаются молодыми наперекор растущему возрасту. Понимание механизмов, обспечивающих такую возможность, может стать основой для новой терапии старения.«Клетки крови сохраняют эпигенетические паттерны в метилировании ДНК. Возраст метилирования ДНК пересаженной крови отражает возраст донора даже после многолетнего воздействия на организм реципиента», - констатировали ученые.