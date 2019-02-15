Медики предупредили об опасности жвачки

В последнее время люди все больше страдают эрозией зубов.Жвачка, свежевыжатые соки и газировка могут быть очень опасны для зубов. Они вызывают болезнь, которая страшнее кариеса.Это явление, когда под действием пищевых кислот разрушается защитный слой эмали. Причина этому - бесконтрольное употребление кислых напитков, жвачек и конфет.Минеральные компоненты эмали растворяются под воздействием газировок, свежевыжатых соков, кислых фруктов и красного вина.Если вы все же не можете сократить все эти продукты в своем рационе, есть действенный способ, который поможет избежать эрозии зубов - пить все эти напитки через трубочку.