Медики предупредили об опасности жвачки
Жвачка, свежевыжатые соки и газировка могут быть очень опасны для зубов. Они вызывают болезнь, которая страшнее кариеса.
Это явление, когда под действием пищевых кислот разрушается защитный слой эмали. Причина этому - бесконтрольное употребление кислых напитков, жвачек и конфет.
Минеральные компоненты эмали растворяются под воздействием газировок, свежевыжатых соков, кислых фруктов и красного вина.
Если вы все же не можете сократить все эти продукты в своем рационе, есть действенный способ, который поможет избежать эрозии зубов - пить все эти напитки через трубочку.
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