Медики назвали преимущество женского мозга

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В молодости большая доля глюкозы используется для развития мозга.Учёные из Вашингтонского университета выяснили, чем мозг женщины превосходит мужской. В исследовании приняли участие 205 человек, в разных областях мозга которых медики изучили уровень содержания кислорода и глюкозы.Глюкоза - основной источник энергии человека, необходимый для умственной деятельности. С возрастом этот процесс замедляется.В результате научной работы выяснилось, что мозг женщин примерно на 3 года «моложе», чем мужской.Возможно, именно поэтому женщины чаще остаются в здравом уме в старости.