Медики объяснили, как мед может повлиять на печень

Мед и фрукты могут навредить здоровью.Злоупотребление медом и фруктами с высоким содержанием витамина С может нанести вред печени.Об этом стало известно от учёных, работающих в Американском университете физиологии.Специалисты заявляют о том, что мёд с цитрусовыми фруктами содержит де-фруктозу пагубно влияющую на организм. Также в первом имеется большое содержание глюкозы и сахара, что может вызвать проблемы со здоровьем. По словам медицинских работников, чрезмерное употребление мёда – это одна из главных причин, вызывающих сахарный диабет. Переизбыток глюкозы в организме может привести к постоянным к головным болям, спазмам, которые связаны с повышением артериального давления.Во время опытов, которые учёные проводили на мышах, стало известно, что мёд полезен в минимальном количестве, в качестве добавок к другим продуктам питания. Питание им в чистом виде может спровоцировать появление сердечно-сосудистых заболеваний.