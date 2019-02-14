Диетологи назвали продукты, снижающие аппетит

Богатые клетчаткой продукты усмиряют аппетит и очищают организм.Продукты, богатые клетчаткой, не только быстро насыщают, но и являются профилактикой целого ряда болезней.«Завтрак и обед, в отличие от ужина, должны быть полноценной трапезой и, при отсутствии явных проблем с лишним весом, состоять из нескольких компонентов.При этом начинать обед я советую с сезонных овощей. Во-первых, они полезны, во-вторых стимулируют работу желудка, а самое главное для худеющих – овощи при своей «легкости» заполняют значительную часть желудка. То есть, это своеобразная страховка от того, чтобы съесть порцию основного блюда больше чем нужно», - рассказала эксперт.Медик советует не отказываться от супов на обед, но только не от солянки или жирного наваристого борща. Такое блюдо люди, которые страдают лишним весом и активно с этим борются, могут позволить себе нечасто. В тарелке борща калорий зачастую не меньше, чем в порции мяса с картошкой, в ведь многие традиционно еще и приправляют его сметаной!Диетолог советует остановить свой выбор на легких овощных супчиках или легком бульоне из птицы. Такая пища быстро насыщает и, вполне возможно, что основное блюдо вам уже не захочется, либо же вы ограничитесь небольшим кусочком либо откажетесь от гарнира.«Чтобы чувство голода вас не преследовало, включите в рацион продукты, богатые клетчаткой. Они долго перевариваются и обеспечивают чувство сытости, к тому же клетчатка помогает мягко очищать организм от шлаков. Клетчатка содержится в отрубях, капусте, молодом горохе, брокколи, брюссельской капусте, огурцах, яблоках, моркови. Еще один вид клетчатки – гемицеллюлозу – ищите в злаковых, свекле, брюссельской капусте и побегах горчицы. Все эти продукты впитывают воду и потому быстро наполняют желудок, к тому же, благодаря этому же свойству, они предотвращают возникновение запоров, а также являются прекрасной профилактикой целого ряда болезней ЖКТ», - отметила эксперт.