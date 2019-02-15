Гимнастика для лица: как подтянуть кожу в домашних условиях

Также за кожей необходимо правильно ухаживать.Желание выглядеть идеально заставляет многих из нас усиленно заниматься спортом, сидеть на диетах.Но есть специальные упражнения и массаж, которые приведут в порядок не только тело, но и лицо.Существует множество методов, позволяющих успешно бороться с морщинами, – от инъекций ботокса до пластических операций. Но не менее эффективным, недорогим и доступным, а главное безопасным, является гимнастика для лицевых мышц – ревитоника.Конечно, чтобы кожа как можно дольше оставалась молодой и упругой, необходимо за ней правильно ухаживать – очищать, увлажнять и питать. Но одной лишь косметики недостаточно.Морщины появляются из-за того, что кожа теряет упругость, снижается тонус лицевых мышц, лицо «плывет». Но это не происходит внезапно! Вовремя начав борьбу, их формирование можно отодвинуть на длительный срок. Для лица, как и для тела, очень эффективны гимнастика и массаж.Что такое ревитоникаРевитоника – упражнения для лица, направленные на подтяжку кожи лица и шеи. Такая гимнастика заставляет работать лицевые мышцы. В некоторых случаях ревитоника способна стать достойной альтернативой даже хирургической подтяжке лица. С ее помощью удается не только улучшить состояние кожи, но и замедлить ее дальнейшее старение. При этом ревитоника показана дамам любого возраста и с любым типом кожи. Ею можно заниматься не только при наличии явных признаков увядания, но и для профилактики старения.Однако есть ряд противопоказаний, среди которых – заболевания лимфатической системы, гнойные воспаления на коже лица, онкология и нейропатия, нарушения деятельности мозга, плохое ­самочувствие.Комплекс упражненийРевитоника не требует много времени и сил. Выполняйте упражнения утром и вечером, по 5–10 раз каждое. Правильная техника, в сочетании с регулярностью проведения, способна буквально творить чудеса!Предлагаем упражнения для разных групп лицевых мышц.ЛобС небольшим усилием придавите ладонями лоб так, чтобы безымянные пальцы ровно легли на надбровные дуги. С усилием поднимайте брови, не сдвигая пальцы.Веки и кожа вокруг глазНа несколько секунд задержите взгляд на предмете, расположенном вдали, а затем на несколько секунд сконцентрируйтесь на близкой точке.Зажмурьтесь, а потом откройте глаза и несколько секунд смотрите вверх, расслабив мышцы вокруг глаз.Несколько раз скосите взгляд сначала вправо, а потом влево.Выполните несколько круговых движений глазами.На несколько секунд откройте широко глаза и поднимите высоко брови, а затем нахмурьтесь.ЩекиВтяните щеки, а затем по очереди надуйте их. После этого постарайтесь улыбнуться сначала одной половинкой рта, а затем другой, приподнимая уголок рта.Несколько раз надуйте и втяните обе щеки одновременно, а затем наберите в рот воздух и медленно выпустите его, нажимая на щеки кончиками пальцев.Зона вокруг рта, подбородок и шеяСтисните зубы максимально сильно и заверните губы внутрь, а затем максимально широко растяните уголки губ. Через 10 секунд расслабьте.Выдвиньте нижнюю челюсть как можно дальше вперед, после чего опять расслабьте мышцы.Откройте рот максимально широко и сверните язык.Растяните губы как можно шире и 10 раз произнесите звуки У, И, А.Максимально сильно вытяните шею и посмотрите на потолок. Не теряя натяжения, поверните голову сначала влево, а потом вправо. Такое упражнение отлично корректирует второй подбородок.