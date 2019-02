Врачи назвали специю, очищающую печень от токсинов

Очистить печень помогут продукты - антиоксиданты.Печень – это важный центр очищения организма. Через нее проходят все вредные вещества, которые впоследствии выводятся.Но когда их слишком много, орган не справляется с нагрузкой, что приводит к болезни печени.И лечение печени в таком случае заключается не только в следовании предписаниям врача. Медики рассказали о полезных продуктах, которые помогут очистить и восстановить печень.Чтобы очистить печень, нужны антиоксиданты. Также важны продукты для печени, которые снижают холестерин, особенно вредный холестерин ЛПНП, и триглицериды. Представляем вам полезные продукты для печени - травы, напитки и специи - которые помогут ей выполнять ее функции по очищению, оберегут ее от разрушения, и ускорят лечение печени.Брокколи и брюссельская капуста – лучшая защита и лечение печени от повреждения. Есть много здравого смысла в том, чтобы кушать такие продукты для печени, как зеленые овощи. Особенно крестоцветные - брокколи, брюссельскую капусту, капусту кочанную, кресс водяной, цветную капусту. Все они содержат полезные химические вещества, например, сульфорафан, индол-3-карбинол, 1-циано-2-гидрокси-3- бутен (1-cyano-2-hydroxy-3-buten), которые блокируют химические вещества, вызывающие рак.Также они повышают уровень натуральных антиоксидантных ферментов, необходимых для процесса детоксикации печени. Когда организм перегружен токсинами, уровень натуральных антиоксидантов снижается, тем самым замедляя процесс очищения печени.Свекла – лучшая профилактика и лечение печени от окислительного стресса. Печень может много выиграть от этого корнеплода. Беталаин, антиоксидантный пигмент в свекле, вместе с флавоноидами, фенольными кислотами и витамином C, обеспечивают лечение печени и ее защиту от действия окислительного стресса (канцерогенных агентов).Если свекла регулярно появляется на вашем столе, будьте готовы к тому, что она перестроит ваш обмен веществ. Уменьшит активность ферментов, которые повышают количество свободных радикалов во время детоксикации. Ваша печень будет защищена от токсических соединений.Тунец и лосось – отличная профилактика и лечение печени при неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП). Омега-3 (полиненасыщенные) жирные кислоты можно найти в такой морской рыбе, как тунец, лосось, форель, макрель. Названы только некоторые из тех рыб, которые полезны для печени. Это известные профилактические продукты для печени, которые также препятствуют образованию в ней триглицеридов.Они даже способны уменьшить жир в печени у людей с НЖБП и высоким уровнем холестерина и триглицеридов. Омега-3 жирные кислоты также повышают уровень хорошего холестерина ЛПВП. Другие полезные продукты для печени и источники омега-3 жирных кислот - обогащенные яйца, грецкие орехи и авокадо. Но включить в свой рацион только их будет недостаточно. Вам также нужно свести к минимуму употребление омега-6 жирных кислот, например, растительных масел.Эмблика или амла (Emblica officinalis) – плодовое дерево, один из видов рода Филлантус, природное оздоровительное средство для печени. Лечение печени, именно увеличенной, в Аюрведе осуществляется именно с ее помощью. Исследователи обнаружили, что этот богатый витамином C фрукт лечит разные болезни печени, например, желтуху. Так как амла снижает уровень холестерина и триглицеридов, она полезна при такой болезни печени, как НЖБП.Ягоды – лучшие продукты для печени, в том числе профилактики НЖБП. Проведите очистку своего организма природным способом: кушайте продукты для печени, то есть много ягод. Они богаты полифенолами и антоцианами, антиоксидантными пигментами, которые придают им соответствующий цвет. Эти питательные вещества - мощные противовоспалительные агенты.Одно исследование обнаружило, что такие продукты для печени, как клюква, черная смородина и черника, особенно эффективны в предупреждении накопления в ней жира. В частности, клюква существенно понижала запасы телесного жира у животных, кушавших пищу с высоким содержанием жиров.Грейпфрут и виноград – продукты для печени и ее бесперебойного функционирования. Такие продукты для печени, как грейпфрут и виноград, обеспечивают очищение и лечение печени. Грейпфрут содержит нарингенин и нарингин. Эти антиоксиданты поддерживают печень в здоровом состоянии, эффективно метаболизируя алкоголь, и предупреждая любое вредное воздействие, которое он может иметь на печень. Красный и синий виноград содержат другой антиоксидант под названием ресвератрол, обеспечивающий бесперебойное ее функционирование.Опунция – это вид съедобного кактуса, который применяется в традиционной медицине и обеспечивает лечение печени. В ходе одного исследования было обнаружено, что экстракт этого растения снижает симптомы похмелья, в частности тошноту, сухость во рту, и потерю аппетита. Положительный эффект усиливался при поедании экстракта перед употреблением алкоголя.Так как печень расщепляет алкоголь, исследователи ожидали увидеть такое же действие экстракта и на нее. В итоге обнаружили, что экстракт опунции уменьшает воспаление, которое часто появляется после употребления алкоголя.Орехи – продукты для печени, которые предупредят НЖБП. Содержание полезных жиров и питательных веществ, в том числе витамина C, превращает орехи в полезные продукты для печени. В ходе одного исследования в течение 6 месяцев изучалось воздействие орехов на больных НЖБП. Оно обнаружило, что регулярное их потребление улучшает уровень ферментов в печени.Имбирь – лечение печени больных НЖБП и после приема медикаментов. Имбирь не только придает остроты вашей пище, но и хорошо влияет на печень. Этот корень, с гингеролами и шогаолами, воздействует на пищеварительный тракт, повышая выработку ферментов и улучшая обмен веществ и ток крови.Имбирь снижает окислительное повреждение, вызванное свободными радикалами, из-за влияния токсичных компонентов окружающей среды или длительного приема лекарственных препаратов. Также он увеличивает уровень природных антиоксидантов в крови. А это обеспечивает эффективное лечение печени.Чай и кофе – лучшие продукты для печени у пациентов с циррозом. Кофеманы, наконец-то появилось исследование, которое утверждает, что наш любимый утренний напиток полезен. Если вас беспокоят болезни печени, умеренное потребление кофе поможет замедлить прогрессирование болезни.Для пациентов, у которых запланирована биопсия печени, кофеин снизит развитие цирроза. Хоть и не совсем понятно, почему кофеин помогает, но мы знаем, что он уменьшает риск развития болезни печени. А благодаря кавеолу и кафестолу кофе также снижает риск такой болезни печени, как рак.Все последние исследования показали, что регулярное потребление около 3 чашек кофе и травяного чая приводит к меньшему рубцеванию печени. Непрерывное ее рубцевание, спровоцированное воспалением и отмиранием клеток, приводит к такой болезни печени, как фиброз.Куркума — для профилактики жира, от воспаления и болезни печени. Список не будет полным без противовоспалительной и заживляющей куркумы. Столетиями в Аюрведе и китайской медицине она обеспечивала эффективное лечение печени. Куркумин из куркумы предотвращает накопление жира в печени. Кроме того, поднимает уровень природных антиоксидантов, ответственных за процессы детоксикации.