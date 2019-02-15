Врачи назвали продукты, провоцирующие болезни кишечника

Не только продукты негативно влияют на органы пищеварения, но и вредные привычки.От того, какие продукты мы едим каждый день, зависит состояние нашего здоровья.Если есть хорошие продукты, а также придерживаться советов диетологов, то риск заболеть существенно снижается.Например употребление мяса в больших количествах и постоянно (без разгрузочных дней) повышает риск рака кишечника, цирроза печени. Об этом свидетельствуют результаты десятков мировых исследований. Также банальная простуда или грипп могут возникать чаще у людей, которые не соблюдают советов по рациональному питанию, утверждают медики. Как всем известно, в этом вопросе ключевую роль играет иммунная система. Чем сильнее иммунная защита организма, тем сложнее вирусам попасть внутрь и сделать свое темное дело. Дополнительно читайте материал по теме: Как укрепить иммунитет. К-Кстати, большая часть иммунных клеток человеческого организма находится в кишечнике. И если с органом пищеварения то не так, то иммунитет быстро снижается.Продукты, которые разрушают кишечникСахар, сладости - это лучшая пища для плохих бактерий желудочно-кишечного тракта, которые от нее быстро размножаются и начинают создавать неприятности;Алкогольные напитки меняют микрофлору кишечника. А от постоянного употребления алкоголя, процесс пищеварения вообще выходит из ритма;Продукты с химическими добавками, консерваторами, красителями итп., Их рекомендуется вообще не употреблять, или употреблять в небольших количествах. Сюда можно отнести полуфабрикаты, консервированные продукты, готовые блюда в упаковке и тому подобное.От такой еды желудка и кишечника хорошо не будет, особенно если это повторяется каждый день.Мясо каждый день и в больших количествах вредит здоровью, особенно речь идет о красное мясо: свинина, говядина. Врачи-диетологи советуют делать разгрузочные дни 1 раз в неделю хотя бы, и в эти дни не предпринимать никаких мясных продуктов.Немецкая организация «Против рака» (Deutschen Krebshilfe) на своей странице советует меньше употреблять мяса и колбасных изделий, в первую очередь это касается мужчин. По словам их экспертов, это поможет уйдут 10. 000 случаев рака кишечника в год.Вредные жиры содержащиеся например в маргарине, майонезе негативно влияют на работу кишечника, дополнительно нагружают его. И вообще, любая жирная пища - это не очень хорошо.Не только продукты негативно влияют на органы пищеварения, но и личные привычки человека.1) Очень длинные промежутки времени между приемами пищи;2) Плохо пережеванная пища;3) Большие порции.Это 3 частые негативные привычки, которые создают неприятности для кишечника и других органов пищеварения. На постоянной основе, как следствие, возникают проблемы со здоровьем.