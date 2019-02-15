Врачи объяснили, чем вредна одна из самых популярных диет

Специалисты рассказали о плюсах и минусах пеганской диеты.Пеганство или пеганская диета - гибрид палеолитической диеты и вегетарианства, придуманный с целью взять у них все лучшее, избавившись от худшего.Автором термина является американский врач Марк Хайман (Mark Hyman), который впервые использовал его в своем блоге в 2014 году, а уже в 2018 году раскрыл подробности системы питания в новой книге.Можно ли считать пеганство идеальной диетой? Не совсем. Несмотря на то, что она безусловно лучше, чем ее «основатели», здесь все еще есть спорные моменты.Потенциальная польза пеганстваПоскольку это все еще преимущественно растительная диета, она будет полезна для всех систем организма. Диетологи советуют следить за тем, чтобы свежие фрукты и овощи составляли около 75% рациона. Они, хороши не только своим витаминным составом, но также высоким содержанием в них клетчатки, которая оптимизирует пищеварение, предотвращая риск запоров и вздутия живота.Диета также включает в рацион рыбу, богатую важными для нормального функционирования всех систем организма жирными кислотами. В то же время небольшое количество мяса, которое здесь позволено, добавит в меню витамин B12, но не перегрузит тело насыщенными жирами.Негативные стороны пеганстваОсновная проблема пеганства в том, что оно запрещает потребление зерновых, которые содержат глютен, хотя не очень понятно, почему человек, у которого нет целиакии и даже минимальной чувствительности к глютену, должен от них отказываться.Впрочем, зерна без глютена, в числе которых киноа, коричневый рис и амарант, диета тоже ограничивает. Почему? Адепты системы питания полагают, что они повышают уровень сахара в крови, провоцируют чувство голода и вообще не нужны, хотя это и звучит, согласитесь, крайне странно.Наконец, пеганы почти полностью отказываются от молочных продуктов, за исключением кефира и йогурта без добавок (очевидно, подкупивших своими пробиотическими свойствами), что тоже не порадует ни одного врача.Подводим итогиИз небольшого обзора становится ясно, что пеганская диета исключает массу продуктов с отличным питательным профилем, отказываться от которых нет необходимости. Да, она правда может быть здоровее, чем палео или вегетарианство (хотя нужны исследования), но она определенно далека от идеала. Не говоря уже о том, что продукты, которые пеганы должны есть на регулярной основе, сложно назвать доступными.