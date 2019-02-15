Худеем без вреда для здоровья: названы напитки, ускоряющие обмен веществ

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Сжечь жир без вреда для фигуры поможет морковный сок.Эксперты назвали три сока для быстрого похудения.Сотрудники Министерства сельского хозяйства США и американские диетологи порекомендовали после праздников восстановить метаболизм и запустить процесс похудения с помощью соков.Сжечь жир без вреда для фигуры поможет томатный сок. В 100 граммах такого сока содержится всего около 18 калорий. Кроме того, помидоры имеют высокое содержание воды.Вторым соком для похудения диетологи назвали натуральный яблочный сок. В нем содержится около 50 калорий на 100 граммов.Тройку лидеров замыкает морковный сок: в 100 граммах такого сока содержится 40 калорий и 3 грамма полезной клетчатки.Таким образом, подобная детокс-диета ускорит программу по снижению веса.