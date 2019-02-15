Назван доступный продукт от депрессии

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Согласно данным исследования, которые получили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (их опубликовал журнал Nutrients), регулярное употребление небольшой горсти грецких орехов может эффективно помогать в борьбе против депрессии. Сейчас, в неблагоприятный для здоровья психики зимний сезон нужно обязательно есть орехи.В исследовании американских ученых приняли участие более 26 тысяч человек, которых поделили на несколько групп в зависимости от количества потребления орехов. Приняв в расчет наличие вредных привычек у добровольцев, способных влиять на риск депрессии, специалисты обнаружили корреляцию: небольшое количество грецких орехов, съедаемых ежедневно, помогало повысить защищенность людей от депрессии.«Люди, которые употребляли минимум 24 грамма грецких орехов в сутки, на 26% реже сталкивались с депрессией по сравнению с теми, кто не ел орехов», - сообщили исследователи.По словам специалистов, грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту, принимающую активное участие в метаболизме. Их регулярное потребление помогает повысить количество полезных бактерий в кишечнике, оказывающих противовоспалительное действие. Кишечная флора связана со многими аспектами человеческого здоровья, и помимо защиты от депрессии грецкие орехи также дают эффект профилактики в отношении артрита, злокачественные опухолей, болезней сердца, все это показали предварительные научные исследования.«Грецкие орехи помогают улучшить когнитивные способности и препятствуют процессу старения», - резюмировали авторы проекта.