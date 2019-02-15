Психологи опровергли миф о вреде компьютерных игр

Связь между играми и жестокостью подростков не была подтверждена.Психологи из Оксфорда выяснили, что видеоигры не делают детей жестокими.В исследовании участвовала тысяча британских подростков 14 и 15 лет. Каждого из них попросили рассказать об использовании компьютера месяцем ранее и агрессии в своем поведении. Об агрессивном поведении детей также были опрошены их родители.Ученые использовали классификацию жестокости в видеоиграх, принятую в США и ЕС, чтобы выявить связь между жестокостью в игре, временем, которое дети проводят за ней, и проявлениями ими жестокости в реальной жизни.Отмечается, что жестокие игры пришлись по вкусу 2/3 мальчиков и половине девочек. При этом ни сами подростки, ни их родители не заметили, что такие игры повысили агрессию. Не приводили они и к антисоциальному поведению.Иногда у подростков бывали всплески ярости в процессе игры или сразу после, но такое поведение вполне нормально для соревновательных игр, отмечают исследователи.