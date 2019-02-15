Эти способы помогут избежать излишнего употребления сахара

Отказ от сахара - хороший способ похудеть.Диетологи дали несколько рекомендаций, как отказаться от употребления сладкого.Большое количество сахара не принесет пользы никому. Диетологи дали несколько рекомендаций, как отказаться от употребления сладкого.Первым шагом значится прекращение поедания сладостей во время каких-либо действий, требующих концентрации, - как во время работы, так и, например, просмотра фильмов. Врачи утверждают, что отсутствие сосредоточенности на приеме пищи усложняет контроль объема съеденного.Постепенного снижения потребления сладкого можно добиться, постепенно уменьшая, например, количество ложек сахара в чае или кофе, вплоть до полного отказа от него. Кроме того, диетологи рекомендуют полностью исключить сладкие газировки из-за чрезмерной калорийности.Самым действенным способом выработать отвращение к сладкому диетологи назвали поедание торта, не заглушая настоящее послевкусие при помощи кофе или чая, а запивая обычной водой. По утверждению экспертов, такая трапеза надолго отобьет желание есть сладости.