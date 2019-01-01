Ученые обнаружили новую пользу витамина D3

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Этот витамин особо полезен для сердечников.Этот витамин снижает риск сердечного приступа и играет важную роль в регенерации сосудов головного мозга после инсульта. Такое заключение сделали американские исследователи о витамине D3 – данное вещество вырабатывается человеческим организмом под воздействием солнечного света.Особую пользу витамина D3 для сердечно-сосудистой системы обнаружили сотрудники Университета Огайо. «Витамин D3, вырабатывающийся в организме под воздействием солнечного света, способен восстанавливать ткани сердца и сосудов», - приводится их мнение.Ученые наблюдали за тем, как действует витамин D3 на эндотелиальные клетки, выстилающие кровеносные сосуды. С этой целью ими были разработаны уникальные наносенсоры, во много раз тоньше человеческого волоса. Наблюдения показали: под влиянием D3 снижалась интенсивность процесса образования сгустков крови, с которым связан риск тромбов.В статье об этом исследовании ученые высказались о том, что витамин D3 способствует восстановлению сердечно-сосудистой системы при ряде заболеваний - гипертонии, диабете, атеросклерозе.Другое исследование (его авторы - научные сотрудники канадского Альбертского университета) обнаружило, что во время прогулок на свежем воздухе меняется активность головного мозга – его когнитивная деятельность повышается в своем качестве.