Медики рассказали, как восполнить нехватку железа в организме

Важно вовремя распознать эту проблему.Железо - крайне необходимый для поддержания здоровья элемент в организме. Его недостаток может привести к серьёзным последствиям.В этом материале мы рассмотрим, по каким признакам можно распознать дефицит железа, каковы последствия и как восполнить данный элемент в организме.Почему железо важно для человека?Каждая частичка нашего тела нуждается в железе. Микроэлемент входит в состав белка гемоглобина, который содержится в эритроцитах (то есть красных кровяных тельцах) и переносит кислород из лёгких во все органы и ткани.Железо входит в состав ферментов, которые необходимы для большинства обменных процессов. От них зависит многое - иммунитет, память, работоспособность, творческое мышление и так далее. Железо принимает участие в процессах клеточного деления, биосинтеза ДНК, коллагена, стероидных гормонов, играет немаловажную роль в работе нервной системы, кроветворении, детоксикации и многое другое.Почему возникает дефицит железа?Причин возникновения железа может быть масса. В первую очередь это несбалансированное питание. Бобовые, гречка, субпродукты, мяса, рыба, пшеничные отруби - эти продукты, богатые железом, не так часто входят в рацион людей. В связи с этим и образуются проблемы. У детей нехватка компонента возникает из-за отсутствия в рационе полезной еды, ведь они в основном предпочитают сладкое, фрукты и так далее.Необходимо понимать, что организм не может самостоятельно вырабатывать железо, его необходимо получать вместе с пищей. Необходимо составить сбалансированное меню, благодаря чему эта причина дефицита железа точно устранится.Ещё одной причиной нехватки компонента можно назвать несочетаемость потребляемых продуктов, даже при сбалансированности рациона. Так, железосодержащие продукты нельзя запивать чаем или кофе, так как в них есть танин, вещество, мешающие усвоению железа. Не следует сочетать продукты с железом и кальцием, например, гречку с молоком, потому что они нейтрализуют друг друга.Не менее проблемной причиной можно назвать неспособность организма усваивать железо. Процесс отделения элемента от пищи и всасывание его в кровь происходит в тонком кишечнике. Из-за разных проблем с органом (к примеру, дисбактериоз) функция нарушается.Причиной дефицита железа может быть беременность. В это время в организме женщины образуется новое тело, которое тоже нуждается в железе. Для решения проблемы следует постоянно сдавать необходимые анализы, в том числе следить за уровнем гемоглобина в крови.Большое количество железа выводится вместе с потом. Поэтому тренировки, тяжёлый физический труд тоже могут стать причиной снижения уровня железа в крови. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо тщательно отнестись к тому, чтобы его восполнять.Кровопотери - самые частые причины нехватки железа. Особенно его дефицит могут испытывать женщины в детородном возрасте во время менструаций.Признаки дефицита железаК признакам дефицита железа можно отнести ряд специфических симптомов: вялость, быстрая утомляемость, слабость, головокружение. Если у вас наблюдается слишком большая нехватка этого компонента, то очень вероятны образование шума в ушах, мушек перед глазами.Как правило, у женщин волосы становятся сухими, начинают выпадать. Могут появляться трещинки в уголках рта, ногти становятся ломкими и слоятся.Среди мужчин тоже есть показательные признаки. Так, даже небольшая активность может вызывать обильное потоотделение, одышку. У детей чаще всего наблюдается снижение иммунитета, бледнеет кожа, становится сухой, теряется аппетит. Могут также быть проблемы в учёбе, ухудшение памяти, снижение успеваемости. Есть довольно нетипичные признаки дефицита железа, которые проявляются в желании есть то, что непригодно для еды. Необходимо также помнить, что при слишком длительном дефиците железа признаки будут только ухудшаться.При дефиците железа тело человека начинает дряхлеть. Мы становимся инертными, апатичными. Также это провоцирует симптомы, озвученные выше. Все они в целом способны снизить качество жизни, работоспособность.Также из-за дефицита калорий нарушается снабжение клеток кислородов, а это приводит к общему ослаблению иммунитета, увеличению риска развития инфекционными заболеваниями. Вероятность заболеть ОРВИ увеличивается в 2 раза.Одним из неприятных последствий станет и ухудшение состояния кожи, слизистых оболочек, включая желудочно-кишечный тракт. Могут образовываться экземы, нарушаться артериальное давление, возникнуть тахикардия.При сниженном железе у беременных возникают последствия для будущего малыша - вероятность патологий очень высока. А у подросших детей нехватка железа приводит к снижению умственных способностей, задержкам в развитии, снижению аппетита, нарушениям сна, плохому настроению и капризам.Восполняем дефицит железаЧтобы начать восполнять дефицит железа, надо для начала убедиться, что он у вас действительно есть. Для этого требуется сдать соответствующие анализы крови. После этого врач может назначить специальные лекарства, благодаря которым увеличивается уровень железа в организме.Однако помните о совместимости: железо является конкурентом за усвоением с кальцием, цинком, витамином Е. Поэтому не надо покупать такие комплексы, в которых есть все эти вещества. Наиболее оптимально принимать железо едино, иначе усваиваться оно будет плохо. Также помните, что препараты железа способны вызвать запоры. А вот сочетание железа с витаминами группы В и С улучшит усвояемость.Также обязательно включите в свой рацион продукты, в которых много железа и которые помогут восполнить баланс. Белая фасоль, говяжья печень, чечевица, кешью, нут, горький шоколад, шпинат, яблоки, клюква, персики, миндаль, телятина, курага, изюм, морская капуста и многие другие станут отличными помощниками в восполнении уровня железа в крови.