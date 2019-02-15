Диетологи поделились тремя принципами успешного похудения

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Очень важно соблюдать эти простые правила.Как справиться с лишним весом и вновь не набрать килограммы? На этот животрепещущий для многих вопрос ответил ученый-физиолог Кевин Дейтон из Университета Лафборо.Контролировать съедаемые калорииЧтобы похудеть и не набрать вес снова, контролировать количество поглощаемых калорий очень важно. Человеческий организм обладает естественной склонностью организма к набору лишнего веса, которая выработалась в ходе эволюции.По словам ученого аппетит человека почти не изменяется даже при переедании и значительном количестве уже съеденной пищи. Поэтому важен фактор волевого усилия и сознательности, нельзя ориентироваться только на чувство голода.«Короткие периоды случайного переедания калорий могут спровоцировать рост лишнего веса или осложнить его потерю. Бесполезно поддерживать диету всю неделю, а потом переедать на выходных», - заявил эксперт.Выполнять физические упражненияКак отметил Кевин Дейтон, занятия спортом способствуют уменьшению чувства голода гораздо эффективнее ограничений в пище. Кроме того, физические упражнения способствуют дефициту энергии, что принципиально важно для избавления от лишнего веса.Время от времени расслаблятьсяНеобходимость контролировать съедаемые калории не означает, что себя необходимо постоянно жестко ограничивать. Если вы съели калорийное блюдо, важно во-первых не злоупотреблять его количеством, а во-вторых регулировать дальнейший рацион с учетом уже съеденного. В общем, необходима гибкость.«Сознательного контроля за питанием и образом жизни достаточно для того, чтобы противостоять естественной склонности организма к набору веса», - подвел черту эксперт.