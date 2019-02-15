Ученые назвали новую опасность употребления жирной пищи

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Ученые пришли к такому выводу после проведенных исследований на мышах.Исследователи из Портлендского государственного университета (США) установили, что употребление жирной и сладкой пищи может значительно увеличить риск смерти от сепсиса.Оказалось, что грызуны, употреблявшие большое количество сладкой и жирной пищи, чаще страдали от хронических воспалений и сепсиса, в том числе с смертельным исходом.По мнению ученых, влияние такой пищи на реакцию иммунитета таково, что организм становится более восприимчив к сепсису, в случае возникновения которого, смерть наступает намного быстрее.Ученые надеются, что благодаря полученным данным, станет проще контролировать рацион пациентов, оказывая тем самым помощь в лечении различных инфекционных заболеваний.