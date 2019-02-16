Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти
Французские исследователи пришли к выводу, что частое потребление ультраобработанных продуктов может сократить жизнь людей, поскольку увеличивают риск болезней сердца, рака и других заболеваний.
В новом исследовании ученые из университета Парижа проанализировали данные более чем 44 тысяч взрослых в возрасте 45 лет и старше, проживающих во Франции.
Участники периодически заполняли анкеты, в которых указывали продукты, которые они употребляли за предыдущие 24 часа. Исследование продолжалось в течение семи лет. За это время умерли около 600 участников.
К ультраобработанным продуктам исследователи отнесли:
• пакетированный хлеб и булочки массового производства;
• сладкие и пряные снеки, в частности, чипсы;
• шоколадные батончики и сладости в целом;
• сладкие и подслащенные безалкогольные напитки;
* митболы, рыбные или куриные наггетсы;
• лапша и супы быстрого приготовления;
• пирожные, наггетсы и пакетированный хлеб.
• замороженные продукты и готовые блюда с долгим сроком хранения;
• пищевые продукты, главными составляющими которых есть сахар, растительное масло и другие жиры.
Исследователи учитывали такие факторы как уровень дохода и уровень образования, индекс массы тела (ИМТ), физическая активность, курение, потребление калорий, потребление алкоголя, семейный анамнез рака или болезни сердца.
Эксперимент показал, что в среднем около 30% ежедневных калорий участников поступали из продуктов, которые были ультраобработаны.
При каждом 10% увеличении доли этих продуктов, увеличивался и риск смерти на 14%.
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