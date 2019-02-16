Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти

Ультраобработанные продукты могут нанести непоправимый вред организму.Французские исследователи пришли к выводу, что частое потребление ультраобработанных продуктов может сократить жизнь людей, поскольку увеличивают риск болезней сердца, рака и других заболеваний.В новом исследовании ученые из университета Парижа проанализировали данные более чем 44 тысяч взрослых в возрасте 45 лет и старше, проживающих во Франции.Участники периодически заполняли анкеты, в которых указывали продукты, которые они употребляли за предыдущие 24 часа. Исследование продолжалось в течение семи лет. За это время умерли около 600 участников.К ультраобработанным продуктам исследователи отнесли:• пакетированный хлеб и булочки массового производства;• сладкие и пряные снеки, в частности, чипсы;• шоколадные батончики и сладости в целом;• сладкие и подслащенные безалкогольные напитки;* митболы, рыбные или куриные наггетсы;• лапша и супы быстрого приготовления;• пирожные, наггетсы и пакетированный хлеб.• замороженные продукты и готовые блюда с долгим сроком хранения;• пищевые продукты, главными составляющими которых есть сахар, растительное масло и другие жиры.Исследователи учитывали такие факторы как уровень дохода и уровень образования, индекс массы тела (ИМТ), физическая активность, курение, потребление калорий, потребление алкоголя, семейный анамнез рака или болезни сердца.Эксперимент показал, что в среднем около 30% ежедневных калорий участников поступали из продуктов, которые были ультраобработаны.При каждом 10% увеличении доли этих продуктов, увеличивался и риск смерти на 14%.