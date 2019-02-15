Врачи назвали фрукт, снижающий риск развития болезней сердца

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Также этот фрукт полезен для профилактики язвы желудка.Японские исследователи утверждают, что киви сможет уберечь от язвы желудка, а также от других хронических болезней.По словам специалистов, плоды культурной актинидии, более известные как киви или китайский крыжовник, содержат в себе большое количество полезных полифенолов. Это органические вещества, благодаря которым растение защищает себя от различных вирусов, грибков или насекомых.Однако полифенолы полезны и для человека. Они способны нейтрализовать свободные радикалы, которые проникают сквозь клеточные оболочки и повреждают белковые структуры и ДНК.По словам специалистов, полифенолы также имеют противовоспалительный эффект. Именно благодаря этому употребление киви может предотвратить развитие язвы желудка и остановить ее на начальном этапе.Кроме того, полифенолы являются отличной профилактикой от развития болезней Паркинсона и Альцгеймер, снижают риск сердечных заболеваний и других болезней, связанных с нарушением клеточной структуры.По словам японских исследователей, киви содержит в себе намного больше полифенолов и других антиоксидантов, чем апельсины и яблоки.Рекомендуется употреблять три киви в день. Однако, обратите внимание, что при вышеуказанных заболеваниях необходимо также соблюдать предписания вашего лечащего врача.