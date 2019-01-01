Врачи объяснили, как лук может повлиять на щитовидку

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Стало известно, какие продукты могут улучшить работу щитовидной железы.Мeд, грeцкие орeхи и лимонПомогут хорошо рaсшeвелить ленивую щитовидную железу. Нужно растолочь в ступке 3-4 ядрa грецких орехов, смешать со столовой ложкой мeда и съесть утром натощак. Принимайте ежeдневно в течение 1-2 недель. Тщательно вымойте 2-3 лимона, натрите на мелкой терке вместе с кожурой, чтобы получился стакан однородной массы. Смешайте с равным количеством меда. Принимайте полученное "лекарство" по 1 ст. л. 3 раза в день в промежутках между едой.Морская капустаСодержит йод и еще 40 витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья щитовидной железы.Необходимо включать в рацион для профилактики заболеваний.ХурмаЙода в хурме довольно много, хотя не столько, сколько в морской капусте. Зато хурма нравится гораздо большему количеству людей. Помимо полезного йода она содержит магний, натрий, железо (по их содержанию она превосходит даже яблоки), а также витамины - А, С и Р.ЛукПолезен для щитовидной железы, печени и сердца. Содержит массу микроэлементов, которые укрепляют иммунитет.ЯблокиЯблоки - кладезь витаминов. Для щитовидки ценны тем, что защищают от раковых клеток. Яблочные семечки лучше не выбрасывать, а съедать, поскольку в них содержится до 15% жирных кислот и йода. Одним из самых полезных сортов яблок считается сорт Гала, в котором есть витамин B17. Яблоки этого сорта надо обязательно есть с кожурой.Крабовое мясо и морепродуктыСодержат витамин В12 и цинк, который стимулирует иммунитет организма (консервированное крабовое мясо тоже сохраняет свои полезные свойства).ЧерникаЧерника - рекордсмен по содержанию антиоксидантов.Помогает устранить гормональные сбои в работе щитовидной железы.ШпинатЛютеин и каротеноиды, содержащиеся в больших количествах в шпинате, помогают щитовидной железе работать на отлично.Красная рыбаОбратите внимание: эксперты рекомендуют "кормить" щитовидную железу вечером. Мол, целый день она трудилась, а на ужин требует топлива для восстановления сил. Хорошей подпиткой для щитовидки вечером служит красная рыба (лосось, семга, форель, горбуша) - отварная, тушеная или кусочек малосольной. Красная рыба - богатый источник полезных жирных кислот Омега-3, необходимых для слаженной работы щитовидной железы. Употребляй по кусочку красной рыбки, как можно чаще.А если щитовидная железа все-таки сбоит (например трудности при глотании, чувство удушения), то обязательно обратитесь к врачу (за это отвечает эндокринолог).