Медики подсказали, можно ли диабетикам есть яблоки

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Эксперты рассказали от каких болезней лечат яблоки.Яблоки считаются одним из самых популярных и вкусных фруктов, которые утоляют жажду и удовлетворяют потребность в сладком всего за один укус.Регулярное потребление яблок снижает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний благодаря своим антиоксидантным качествам. Кверцетин, мирицитин и кампферол в яблоках связанные со снижением воспалительных заболеваний, таких как подагра и артрит. Полезны при лечении анемии, увеличивая количество эритроцитов в крови человека и, собственно, предотвращая ее появление.Кроме этого, они обеспечивают надлежащую оксигенизацию основных систем организма, что приводит к усилению кровообращения и надлежащего функционирования систем органов. Яблоки очень полезны для людей, страдающих сахарным диабетом, поскольку полифенолы, содержащиеся в них, непосредственно связанные со снижением поглощения углеводов, уменьшением колебания уровня сахара в крови, что является ключевым элементом в контроле цукрвого диабета. Полифенолы также помогают снизить абсорбцию глюкозы в желудочно-кишечном тракте и стимулируют высвобождение инсулина из поджелудочной железы, помогая контролировать уровень сахара в крови, одновременно стимулируя рецепторы инсулина в клетках, помогает ускорить удаление сахара из крови, чтобы получить его в клетки для обмена веществ и правильной функции органов.Фитонутриентни соединения и антиоксидантные свойства яблок предотвращают поражение мозга, которое, в свою очередь, может привести к болезни Альцгеймера, которая тесно связана с активностью свободных радикалов. Яблоки останавливают постепенное поражение нервных клеток, которые выделяют допамин, а именно этот процесс связывают с причинами появления этой страшной болезни.Уровень ацетилхолина в крови повышается по мере потребления вами яблок, а его высокий уровень связывают с улучшением памяти и концентрации. Исследования доказали, что яблоки также имеют отличные противовоспалительные свойства, когда речь идет об астме.Так называемые ферваноиды кверцетина в кожуре яблок способствуют уменьшению воспаления и укреплению иммунной системы человека. Мощные антиоксиданты могут домогты в борьбе со свободными радикалами, которые напрямую связываются с процессами старения в организме. Антиоксиданты путем улучшения циркуляции крови способствуют сохранению кожи молодой, стимулируют «ремонт» старых клеток и заменяют их новыми.