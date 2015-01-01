Медики назвали продукт, провоцирующий ожирение

Врачи предупредили об опасности пальмового масла.Употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе.Таковы основные выводы доклада, подготовленного экспертами Всемирной организации здравоохранения, который должен быть опубликован в ближайшее время.Индустрию по производству и продаже пальмового масла авторы документа напрямую сравнивают с табачной и алкогольной промышленностью - как по уровню вреда для здоровья и окружающей среды, так и по усилиям рекламщиков и лоббистов, пытающихся скрыть от потребителей правду в погоне за прибылью. Производители рекламируют его, как безвредное.Ученым, политикам и сотрудникам медицинских учреждений всего мира рекомендуется пересмотреть свое отношение к пальмовому маслу, чтобы «уменьшить негативное влияние этой индустрии на здоровье человека и планеты».В 2015 году в США было запрещено использование в продуктах питания опасных для здоровья трансжиров, а в 2018 году ВОЗ выступила с аналогичной рекомендацией для всего мира. Эксперты организации опасаются, что производители еды попросту заменят запрещенные ингредиенты пальмовым маслом - дешевым, но потенциально ничуть не менее вредным.