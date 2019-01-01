Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин

Раннее облысение может свидетельствовать о наличии болезней сердца.Каждый человек теряет ежедневно примерно 100 волос. Если их выпадение более обильное, это может быть признаком некоторых проблем со здоровьем.НаследственностьВыпадение волос обычно связано с одним или несколькими факторами. Одним из них является наследственность. Примерно 95% мужчин имеют истонченные волосы в результате генов от родителей. Ученые считают, что ген может влиять на чувствительность волосяных фолликулов.Заболевания сердцаОблысение у мужчин также может быть признаком проблем со здоровьем, таких как ишемическая болезнь сердца, рак простаты, диабет, ожирение и высокое кровяное давление. В случае обильного выпадения волос желательно проконсультироваться с врачом.Гормональные измененияЕще одна причина обильного выпадения волос - гормональные изменения.Различные состояния могут вызвать постоянную или временную потерю волос из-за беременности, родов и менопаузы.Избыток андрогенов, который может быть вызван эндокринными нарушениями, такими как синдром поликистозных яичников, может вызвать выпадение волос.Заболевания щитовидкиЗаболевания щитовидной железы, такие как гипотиреоз и гипертиреоз, могут поражать волосяные фолликулы. Гипотиреоз также может привести к анемии, вызванной недостаточным потреблением железа через пищу. Это условие также влияет на выпадение волос.Недостаток витамина В12Недостаточное потребление витамина B12 часто приводит к выпадению волос, так как он влияет на здоровье эритроцитов, которые переносят кислород к тканям.СтрессВыпадение волос также может возникнуть в результате длительного стресса.Многие люди испытывают истончение волос через несколько месяцев после физического или эмоционального шока, этот тип выпадения волос носит временный характер.Стресс также может вызвать проблемы кожи головы, например, перхоть.Прием лекарствПри приеме некоторых лекарств и добавок выпадение волос может быть побочным эффектом. Такие виды лекарств используются при артрите, депрессии, проблемах с сердцем, повышенном кровяном давлении, подагре и опухолевых образованиях.Термическое воздействиеНаконец, что не менее важно, волосы чрезмерно истощаются процедурами, стрижками, термообработками, которые имеют тенденцию к истончению и со временем могут привести к обильному выпадению волос.