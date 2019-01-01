Врачи объяснили, как маринованные продукты влияют на почки

Пять вредных продуктов для почек.Почки являются фильтром нашего организма, этот важнейший орган способствует выведению токсинов и вредных веществ.По словам медиков, почки довольно уязвимы перед болезнями, так как чувствительны к воздействию различных факторов. Одним из таковых является пренебрежение здоровым питаниемНаучные специалисты назвали несколько особенно вредных продуктов для почек, - их потребление должно строго контролироваться.1. Продукты с высоким содержанием соли. Помимо собственно солений обилием соли отличаются полуфабрикаты, консервы, фастфуд. Избыток поваренной соли в рационе вреден для почек. Он ведет к нарушению нормальной функции сосудистой системы и кровоснабжения, так как способствует накоплению в крови избыточного натрия и потере калия. Также соль удерживает воду в тканях организма, что увеличивает нагрузку на почки.2. Продукты с высоким уровнем животного белка. Особенно вредны такие виды мяса, как старая говядина или свинина и некоторые субпродукты – эти продукты содержат очень много железа, а его избыток плохо сказывается на работе почек. Ученые советуют отдавать предпочтение таким источникам белка, как творог, кисломолочные продукты, белые сыры.3. Продукты, насыщенные уксусом и перцем. Любителей маринованных огурчиков и грибов придется расстроить: при усвоении и расщеплении таких закусок возникает раздражение мочевыводящих путей, а, кроме того, выделяются вещества, способные вредить нормальной работе почек.4. Алкоголь. Алкоголь провоцирует обезвоживание, а недостаток влаги губительно влияет на все процессы организма. Фильтрация, которую выполняют почки, тормозится из-за сгущения крови и повышения концентрации потенциально токсичных компонентов.5. Парниковые овощи и фрукты. Эти продукты нередко выращиваются с активным использованием разнообразных химикатов. Употреблять в пищу такие овощи и фрукты следует с большой осторожностью – некоторые химические вещества, которые могут в них находиться, обладают накопительным эффектом, с которым может быть связано развитие онкологических процессов.