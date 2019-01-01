Врачи объяснили, как мед может повлиять на давление

Названы топ-5 полезных свойств меда.Многие вспоминают про мед только когда возникает необходимость бороться с простудными заболеваниями. Но употребление меда ассоциируется не только с простудой и кашлем.Специалисты рассказали о том, какие еще полезные для здоровья свойства присущи этому продукту.Действует как снотворное. По словам экспертов, при отсутствии противопоказаний столовая ложка меда перед сном полезна в качестве натурального снотворного. Содержащиеся в меде гликоген и триптофан расслабляют организм и улучшают качество сна.Понижает давление. Это несомненно полезное для здоровья свойство меда обеспечивается присутствующими в нем антиоксидантным соединениям. По словам экспертов, привычка регулярно употреблять ложку меда связана с лучшей защищенностью от развития сердечно-сосудистых заболеваний.Сжигает жир. Полезнейшее свойство меда – это отличный жисрожигатель. При употреблении меда уменьшается концентрация триглицеридов в крови и ускоряется метаболизм. Как отмечают специалисты, мед способствует повышению температуры тела и жир в нем буквально плавится.Дает эффект антидепрессанта. Мед крайне полезен для здоровья нервной системы. Он содержит витамины группы В. Тиамин (витамин В1), рибофлавин (В2) и пиридоксин (В6) - главные антистрессовые витамины. При высоких нагрузках на нервную систему потребность в них резко возрастает. Усиливают действие меда как антидепрессанта присутствующие в нем селен и магний.Продлевает молодость. Многие специалисты убеждены, что, заменив в своем рационе сахар на мед, можно отодвинуть наступление старения – в частности, успешно сопротивляться слабости, усталости, потере тонуса, морщинам. Мед обладает выраженными антиоксидантными свойствами: его компоненты активно противостоят изнашиванию организма, укрепляют иммунитет и продлевают молодость.