Медики назвали вреднейший для фигуры продукт

Такую пищу лучше заменить на более здоровую.Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, что жаренная картошка и магазинные чипсы являются наихудшим и самым вредным продуктом для людей, которые занимаются своим здоровьем и фигурой.Такое заявление специалисты сделали после тщательных и скурпулезных исследованиях, в которых детально изучили влияние картошки на организм человека.«Жареная картошка – один из основных продуктов, которые наиболее тесно связаны с увеличением веса. Пакет чипсов - одна из худших вещей, которые мы позволяем себе, когда пытаемся сбросить вес», - убеждены специалисты.Ученые объяснили, почему картофель так пагубно влияют на людей с диетой. Проблема в том, что этот овощ является очень калорийным, но при этом обладает очень низкой питательной ценностью. В результате, когда человек поест картошки, то чувство голода он «убьет» на очень короткий срок, после чего опять проснется аппетит.«В чипсах мало витаминов и минералов, они задерживают воду и отложение жира на животе», - цитирует журнал экспертов.При этом картофельные чипсы не только плохи при диете, они еще и вредят здоровью. Например, если часто принимать этот продукт в пищу, то есть риск заработать повышенное давление. А это, в свою очередь, может привести к совсем плохим последствиям - гипертензии, инсульту и даже инфаркту.