Ученые разрушили популярный миф о завтраке

Анализ выявил интересную зависимость между первым приемом пищи и лишним весом.Диетологи неоднократно рассказывали о пользе регулярного завтрака для потери массы тела. Ученые из Австралии опровергают данное мнение после проведения исследования.Метаанализ показал, что отказ от завтрака делает людей более стройными. В среднем рацион без приема пищи утром помогает похудеть на полкилограмма за сутки.В прошлом предполагали, что завтрак «разгоняет» обменные процессы, способствует выработке необходимых гормонов и делает человека стройнее. Путем метанаанализа удалось доказать, отказ от приема пищи утром не сильно вредит здоровью, если речь идет не о постоянном голодании, а лишь о временном действии.Несмотря на результаты современного исследования ученые напоминают, постоянный отказ от завтрака способствует развитию атеросклероза и других серьезных недугов. Ограничение питательных веществ плохо сказывается на работе мозга. Поэтому нерегулярные пропуски завтрака окажут только пользу, а вот систематические создадут дополнительные проблемы.