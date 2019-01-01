Названа опасность алкоголя для женщин

Они находятся в зоне наивысшего риска заболеваемости раком груди.Все мы знаем о вреде алкоголя на организм человека. Австралийские ученые из университета Флиндерса убеждают, что потребление алкоголя может быть смертельно опасным именно для женщин, ведь такие напитки могут вызвать рак.Ученые провели исследование среди женщин. Оно показало, что большинство из них не знают, что долговременное влияние спиртных напитков связано с раком груди.Многие женщины во время опросов заявляли, что алкоголь полезен: по их мнению, в небольших дозах он поддерживает здоровье сердца.По словам ученых, не у всех женщин, потребляющих алкоголь, развивается рак груди. Однако наиболее рискованно употреблять крепкие напитки женщинам от 45 до 64 лет.С каждыми 10 граммами алкоголя ежедневно риск онкологических заболеваний груди повышается на 10%.По данным Института рака, каждая 7-8 женщина имеет проблемы с грудными железами.