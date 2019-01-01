Медики рассказали, чем опасны шишки под кожей

Шишки на теле проявляются в различных видах.Образования под кожей бывают разные, так же, как и причины их появления. Одни не вызывают беспокойства, не являются болезненными и нарушают лишь эстетический внешний вид тела. Другие служат сигналом о необходимости врачебного вмешательства. Данная статья полезна для всех людей, включая спортсменов, так как всегда важно знать, есть или нет угроза здоровью.Причины появления шишки на телеПорой они находятся под кожей и могут только прощупываться. В иных случаях их хорошо видно. Образования могут быть плотными, на ощупь - мягкими или твердыми.Шишки, находящиеся на поверхности тела имеют различный окрас: светлые, телесные, темные.Образования также характеризуются различными размерами и местами расположения.Маленькие шишки, как горошины, часто бывают «рассыпаны» группами по всему телу. Большие - достигают размеров от нескольких сантиметров до величины яблока (зачастую это одиночные образования).Шишки на теле могут появляться в результате полученных травм (ударов, ушибов).В таком случае они будут иметь темный синеватый оттенок, который со временем перейдет в желто-зеленый. Гематомы часто можно наблюдать у спортсменов, увлекающихся боевыми искусствами. Для снятия отечности, припухлости отлично подойдет холодный компресс. Гепариновая мазь поможет рассосаться свернувшейся крови.Образования проявляются на разных участках тела. Некоторые уплотнения возникают на пальцах рук и запястьях из-за занятий на турниках. На ногах образуются шишки из-за ношения тесной обуви. Поэтому, скалолазам, например, необходимо снимать скальники после каждого пролаза трассы.Появление на теле папиллом, бородавок свидетельствует о низком уровне иммунной системы и поражение организма вирусом.Другие возможные причины:Укусы насекомых, змей.Фурункулы, нарывы.Волосяной лишай.Гигромы, липомы.Онкология.Кисты.Липома, как причина появления шишки на плечеНаиболее распространенное объяснение подкожного образования на плечах - липома. В народе именуется также жировиком. Это доброкачественная опухоль мягких тканей, образовавшаяся из подкожной клетчатки. На ощупь мягкая, эластичная, подвижная. Жировик не является опасным. Не вызывает болезненных ощущений. Липома представляет собой скорее проблему косметическую. Она образуется в местах, бедных жировой тканью: на затылке, плечевом поясе, на спине и наружной части бедер. В размерах может достигать 5 см в диаметре. Поэтому легко заметна, вызывает дискомфорт из-за неэстетичного внешнего вида.Появление липомы может быть спровоцировано неправильным питанием, метаболическим изменениям в следствии нехватки регуляторных белков-ферментом, малоподвижным образом жизни. Замедляется работа желудочно-кишечного тракта и продукты распада не выводятся из организма. В свою очередь это приводит к закупорке сальных желез и образованию жировиков.Удаляется липома хирургическим путем или лазером. Не рекомендуется самостоятельно вырезать жировик, прижигать или пытаться его лопнуть. Существует большая вероятность занесения инфекции.Чем опасны подкожные шишки?Образование может оказаться кистой, чаще всего она неопасна и является доброкачественной. На ощупь она мягкая, под кожей может слегка перекатываться. Киста может рассосаться самостоятельно либо удалиться хирургическим путем. Опасность возникает при ее воспалении.Что касается спортсменов, так это частые образования в области суставов и сухожилий. Причинами служат травмы мягких тканей, чрезмерные физические нагрузки и нарушенный жировой обмен. Перенапряжение околосуставных сосудов приводит к их разрыву и скоплению крови. Воспаление околосуставных мягких тканей может привести к грыже сухожилия, именуемой гигромой. Она возникает на запястьях, кистях и стопах. Мягкая на ощупь, едва подвижная. Размеры варьируются от нескольких миллиметров до 3,4 сантиметром. Гигрома сама по себе безболезненна и не опасна. Однако, располагаясь на ладонях или стопах, приносит дискомфорт и трудности в физической работе. С такими новообразованиями ни отжаться, ни подтянуться, ни кросс пробежать. Гигрома может рассосаться самостоятельно или под действием специального вещества.Образование может оказаться грыжей. Она образуется в области пупка, возле послеоперационного рубца, в паху или на внутренней части бедра. Это состояние, при котором органы брюшной полости могут выходить за пределы брюшной стенки. Категорически противопоказаны физические нагрузки, особенно подъем тяжести.Увеличение лимфоузлов проявляется в виде уплотнений и припухлостей в области шеи, подмышечных впадин, паху и других частях тела. Вызвано чаще всего инфекционными, простудными, венерическими заболеваниями.Что касается злокачественных новообразований, то они встречаются достаточно редко. Поводом к беспокойству могут послужить такие приметы: размытые границы опухоли, быстрое увеличение в размерах, болезненные ощущения и воспаление ближайших лимфоузлов. В таком случае следует немедленно обратиться к онкологу.Какие бывают шишечкиРазличные заболевания суставов также сопровождаются появлением множества небольших шишечек под кожей. Твердые, узловатые, неподвижные образования на локтях указывают на артрит. Аналогичные шишки, но на пальцах и запястьях - верный признак артроза. При таких заболеваниях противопоказаны сильные физические нагрузки, активные виды спорта, резкие движения. Специалисты рекомендуют лечебную гимнастику, выполняемую под их присмотром.Одна из разновидностей описанной ранее липомы (разлитой) проявляется в виде гроздевидных жировых накоплений. Образования, встречающиеся в виде группы шишечек, могут быть вызваны различными инфекциями. Например, бактерией стафилококк. Характерным симптомом служит воспалительный процесс в виде покраснения места поражения, повышения температуры тела.Мелкие групповые уплотнения на бедрах, поблизости половых органов возникают в следствии венерических заболеваний. Часто воспалительный процесс провоцирует увеличение лимфатических узлов.На ногах группы шишечек могут оказаться не чем иным, как варикозным расширением вен. Спровоцировать появление этой болезни может малоподвижный образ жизни, сидячая или стоячая работа, поднимание тяжестей, ожирение, злоупотребление алкоголем, курением и другие факторы. Среды спортсменов тоже распространено это заболевание. Им страдает немало профессиональных бегунов.В зависимости от стадии варикоза и степени тяжести, занятия спортом ограничиваются лечебной гимнастикой и физкультурой.При обнаружении образования на своем теле лучше незамедлительно обратиться к врачу. Терапевт направит вас к дерматологу, дерматовенерологу, инфекционисту или онкологу.