Названы причины появления бородавок

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Главное не навредить.Любые дефекты кожи, будь то угри или бородавки - это источник психоэмоционального дискомфорта и неуверенности в себе. И те, и другие легко удаляются в условиях косметологического кабинета.Из-за чего появляются бородавки?Вирус папилломы человека (ВПЧ) может длительно существовать в организме человека, а неэстетичные уплотнения на коже - это лишь внешнее проявление инфекционного процесса.В связи с этим, лечение бородавок должно быть комплексным и проводиться под наблюдением врача после подтверждения диагноза и по подобранным в индивидуальном порядке схемам. Но давайте обо всем по порядку.Вирус папилломы человека и бородавкиВПЧ - это группа вирусов, которая включает порядка 160 разновидностей или типов. Каждый из типов носит порядковый номер и обладает целым рядом особенностей и проявлений. По разным данным инфицировано различными типами ВПЧ от 70 до 90% всего населения планеты.Проявления ВПЧ различны и определяются типами проникших в организм возбудителей:16, 18, 31, 33, 35 типы ВПЧ приводят к развитию рака шейки матки, аногенитальной области и полости рта;6, 11, 42, 43, 44 типы «ответственны» за появление остроконечных кондилом в аногенитальной области и других местах;3 и 6 типы являются причиной развития бородавок.Широкому распространению вирусов способствует длительное бессимптомное носительство, способность вирусных частиц длительно сохранять жизнеспособность вне организма человека, преимущественно контактно-бытовой путь передачи.Заразиться можно где угодно: дома, в спортивном зале, в бассейне. Теплая и влажная среда этому очень способствует. Проникает вирус в организм через микроповреждения кожи. Именно поэтому чаще всего неэстетичные образования появляются на руках и коленях, там, где вероятность повредить кожу больше всего.От чего бородавки появляются не у всех? Размножение любого вируса в организме сдерживается иммунной системой. ВПЧ в отличие от вируса гриппа не распознается в течение пары недель, но и скорость размножения у этих двух видов вирусных частиц разная. Тем не менее, в течение полутора-двух лет здоровый организм от ВПЧ освобождается полностью.Если иммунитет дает сбои, то человек становится носителем, у которого в период обострения появляются характерные симптомы (бородавки, кондиломы, дисплазия эпителия шейки матки). Носительство важно отличать от повторного заражения ВПЧ. Сделать это со 100% достоверностью невозможно, но заподозрить недостаточную активность иммунной системы и скорректировать лечение не помешает.На сбои в работе иммунитета указывают:большое количество образований, постоянное появление новых;устойчивость к лечению: бородавки после криотерапии не проходят, появляются новые.В каждом конкретном случае требуется осмотр врача, так как не всегда то, что принимается за бородавку, ею является. Также не все методы подходят для удаления образований, а некоторые методики и вовсе способствуют активному распространению инфекции.Что такое бородавка и с чем ее можно спутать?Бородавка - это локальное разрастание (гиперплазия) эпителия округлой формы размером до 1 см. Цвет образования от бледного телесного до светло-коричневого. Часто внутри образования можно увидеть темные вкрапления или «зерна», которые образуются на месте тромбированных сосудов.Отличать бородавки вирусной природы необходимо от целого ряда других новообразований кожи:фиброэпителиальный папилломатоз, заболевание, которое развивается на фоне гормональных изменений организма чаще у женщин и имеет невирусную природу;остроконечные кондиломы, характерной локализацией которых является слизистая оболочка половых органов и полости рта;шипица или подошвенная бородавка, болезненное образование на коже стоп, которое причиняет значительный дискомфорт при ходьбе;депигментированная меланома, злокачественное новообразование кожи и проч.Любое образование на коже лучше показать дерматологу, даже если в правильности поставленного диагноза нет никаких сомнений. Это позволит избежать многих проблем самолечения и быстро избавить от косметической проблемы.Почему бородавки нужно удалять?Бородавка - это место размножения вирусных частиц ВПЧ. Так что вред от них двоякий:эстетическое несовершенство кожи;источник заражения для окружающих.Про то, что бородавки заразны, знают многие. У некоторых эти образования на коже вызывают брезгливость. В связи с этим, вариантов попасть в неприятную ситуацию появляется очень много.Основные подходы к лечению бородавокОбъем предстоящего лечения определяется возрастом пациента и состоянием иммунитета. У взрослых с длительно существующими единичными бородавками без подсыпаний и дискомфорта в месте локализации кожных образований показано местное лечение:жидким азотом в условиях клиники или дома (препарат «Крио-фарма», например);методом электрокоагуляции;химическими препаратами, специально предназначенными для удаления бородавок («Супер-чистотел»).У тех пациентов, у которых бородавки устойчивы к местному лечению и быстро распространяются, к местному лечению в обязательном порядке добавляют иммуномодуляторы и общеукрепляющие препараты и процедуры. Противовирусные препараты в отношении ВПЧ практически неэффективны. Они назначаются некоторыми дерматологами в комплексном лечении бородавок, но самостоятельно принимать «Ацикловир» и подобные препараты нецелесообразно. Эффекта в отношении ВПЧ не будет никакого, а вот ненужная нагрузка на внутренние органы и кошелек будет значительная.Внимания требуют подошвенные бородавки. Удалять их надо так, чтобы на месте разрушенных образований не образовалось язв или болезненных шрамов, которые будут потом мешать при ходьбе. Подходящий метод - удаление жидким азотом в сочетании с кератолитиками (отшелушивающими препаратами), с помощью которых грубая кожа подошв предварительно разрыхляется.У детей применение электрокоагуляции и других агрессивных и болезненных методов недопустимо. Показано удаление образований жидким азотом и аппликации химических препаратов, которые разрешены для конкретного возраста пациента.Народные методы удаления бородавокЭффект плацебо в лечении бородавок применяют и народные целители, и врачи. Тот факт, что устранение бородавок возможно путем внушения и самовнушения, описан даже в учебниках по дерматовенерологии для студентов медицинских ВУЗов. Так что, если к идти к врачу нет ни времени, ни возможности, можно опробовать на себе способ удаления бородавок картофелем. Вреда не будет, а если не поможет, можно будет обратиться за врачебной помощью.Эффективных и неэффективных методов удаления в медицине нет. Есть те, которые не подходят пациенту по ряду причин (эндокринные нарушения, сбои в работе иммунной системы, наличие кожных образований, имеющих другую природу). Разобраться в ситуации и быстро устранить досадные эстетические дефекты поможет дерматолог. Часто для этого достаточно одного визита в клинику.