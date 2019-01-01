Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

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Исследователи провели эксперимент над группой мышей.Ученые Онкологического центра им. М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.Одним животным давали количество сахарозы, сопоставимое по размеру с уровнем, потребляемым во многих западных странах, а другие сидели на крахмальной диете без сахара. В итоге эксперты пришли к выводу, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост опухоли.Кроме того, ученые обнаружили, что высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей.Специалисты советуют ограничивать потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, заболевания сердца и ожирения.Они советуют обратить внимание, что высокофруктозный кукурузный сироп может содержаться во многих продуктах.Они советуют обратить внимание на то, что высокофруктозный кукурузный сироп может содержаться во многих продуктах - конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке и других.Эксперты также рекомендуют вместо сладкого перекусывать фруктами, а столовый сахар в своем рационе заменить медом.