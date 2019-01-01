Стоматологи назвали продукты, укрепляющие зубную эмаль

Добавьте в ваш обычный рацион эти продукты.Вопреки тому, что они твердые и устойчивые, зубы также чрезвычайно чувствительны.Именно они и десны больше всего страдают от неправильного питания и типичного дефицита витаминов, минералов и микроэлементов.При нездоровой диете с низким содержанием жиров и микроэлементов зубы становятся ломкими, чувствительными,а на их поверхности образуются пятна. Десны также начинают кровоточить и подвергаться всевозможным видам микробов.Причины возникновения кариеса и проблем с деснами могут быть в агрессивной среде вокруг них, а также, возможно, при отсутствии необходимых питательных веществ.ВИТАМИН СУченые наблюдали за микроскопическими образцами тканей десен людей, в пище которых содержится мало витамина С. Десны этих людей сильно повреждены - коллаген и другие структурные компоненты этой ткани находятся в состоянии тревоги. После того, как участники исследования получали 70 мг витамина С ежедневно в течение шести недель, состояние тканей заметно изменилось, а поверхность десен выровнялась.Сегодня в качестве терапевтической меры врачи назначают около 500 мг витамина С, а для профилактики от 70 до 100 мг в день.Источники витамина С хорошо известны. Таковы свежие фрукты и овощи, отвар шиповника или черники, квашеная капуста, петрушка. Специалисты рекомендуют равномерно распределять продукты, богатые витамином С в течение дня, поскольку большая часть его не всасывается, а просто выводится из организма.КАЛЬЦИЙПо словам врачей, идеальная суточная доза кальция составляет около 1200 мг. В основном он получается через потребление молока и молочных продуктов. Причинами низкого содержания кальция являются диета или активный спорт, частая усталость, нервное напряжение, тяжелые операции или травмы, перемещение в другую климатическую зону. В таких случаях рекомендуется дополнительное потребление кальция. Это особенно верно для женщин, которые страдают больше при дефиците кальция.Две чашки свежего молока или йогурта, 20-30 г желтого сыра и 100 г творога едва обеспечивают ежедневную дозу кальция. Если у человека проблемы с пищеварением, необходимый кальций не усваивается, и даже если мы будем есть больше молочных продуктов, мы все равно будем страдать от недостатка этого элемента. Важно знать, что для максимального усвоения кальция из продуктов необходимы магний, витамины D и K. То есть много зеленых салатов, рыбы или рыбьего жира.Одним из самых богатых источников кальция является кунжут - знакомое всем мелкое зерно, которым посыпают хлеб, булочки или другую выпечку. По словам диетологов, употребление горстки кунжута в день обеспечит организм необходимым количеством кальция, а также полезной клетчаткой.Суточную дозу кальция можно получить и выпивая один литр свежего молока или йогурта; съедая 200 г твердого сыра; 4 баночки консервированных сардин; 50 г миндаля; 300 г бананов.ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТАФолиевая кислота (или фолацин) - это вещество, которое относится к группе водорастворимых витаминов - витамин B9. Фолацин - это кофермент, необходимый организму для накопления мышечной массы и образования гемоглобина, поскольку он участвует в синтезе аминокислоты серина и нуклеиновых кислот в метаболизме тирозина, аскорбиновой кислоты (витамин С) и витамина В12.Этот витамин также чрезвычайно важен для здоровья десен. Его может быть недостаточно, даже если в крови достаточно.Поэтому фолиевую кислоту часто добавляют в комплекс витаминов группы В.Лучшими источниками фолиевой кислоты являются пивные дрожжи, печень, бобы и зеленый салат. Если даже что-то в этом списке есть каждый день на вашем столе, вы можете обойтись без витаминного комплекса. Эти продукты содержат витамины группы В в достаточном количестве и оптимальной комбинации.