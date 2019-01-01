Названа специя, защищающая от скачков сахара в крови

Эксперты назвали 5 самых недооцененных продуктов питания.Известный американский диетолог Джонни Боуден составил список крайне полезных для организма продуктов, которые редко появляются в нашем меню.СВЕКЛА. Диетолог рекомендует употреблять свеклу сырой. Этот продукт – прекрасный источник фолиевой кислоты, а также природных пигментов, которые помогают организму противостоять раку. Простой и дешевый корнеплод содержит в себе уникальную комбинацию магния и калия, что чрезвычайно полезно для сердца.КАПУСТА. Несмотря на дешевизну, этот продукт богат питательными веществами, которые обладают противораковыми свойствами.КОРИЦА. Боуден советует добавлять корицу в разные блюда, а не только в выпечку. Она эффективно защищает от скачков сахара в крови, а также от скоплений холестерина – главных причин атеросклероза.ТЫКВА И ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ. Их употребление улучшает состояние кровеносных сосудов и сердца, защищает от депрессии и бессонницы, помогает от отечности. Скромная тыква содержит в себе огромное количество полезных для организма макро- и микроэлементов.САРДИНЫ. По словам эксперта, это «суперздоровая еда в банке». Консервы отпугивают многих, однако консервированные сардины богаты омега-3 кислотами и кальцием, а также содержат железо, магний, фосфор, калий, цинк, медь и марганец. Кроме того, консервированные сардины содержат большое количество витамина В12, который улучшает работу головного мозга. Боуден уверяет, что этот продукт вполне может заменить дорогую рыбу.