Врачи назвали продукт, способный защитить от атеросклероза

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Названы топ-5 полезных свойств творога.При отсутствии индивидуальных противопоказаний творог нужно обязательно включать в рацион питания - по мнению специалистов, он входит в топ-10 самых важных продуктов на столе человека.Какие же свойства творога диетологи считают наиболее полезными для здоровья?Насыщает и сжигает жир. Как отмечает врач-диетолог Валентина Спирина, творог надолго продлевает ощущение сытости, не вредя обмену веществ, – употреблять его можно даже перед сном. Творог идеален для людей, трепетно следящих за фигурой: он усваивается даже при непереносимости лактозы, содержит много белка и полезных микроорганизмов, а благодаря присутствию аминокислоты метионина действует как эффективный жиросжигатель.Полезен при хронических болезнях. Творог прекрасно вписывается впитание людей, страдающих отеками, гипертонической болезнью или заболеваниями печени. Другое свойство творога - насыщенность кальцием - делает его крайне полезным для пожилых людей, которые сталкиваются с проблемами истончения и хрупкости костной ткани.Снимает стресс. Употребление творога способствует синтезу «гормона радости» серотонина из аминокислоты триптофана. Как источник холина творог улучшает состояние нервной системы и функционирование мозга – его регулярное присутствие в рационе помогает лучше спать, меньше нервничать, легче переносить будничные стрессы.Повышает иммунитет. В твороге содержится много полезных бактерий, которые улучшают баланс кишечной микрофлоры, подавляют размножение в ней патогенных организмов, ведущих к развитию разных недугов. Регулярное употребление творога – это очень хороша профилактика инфекций, в частности, молочницы и других грибковых поражений.Препятствует атеросклерозу. Постоянное присутствие творога в рационе питания служит эффективной профилактикой атеросклеротических процессов Атеросклероз – это нарушение, при котором в сосудах «застревает» холестерин, а сосудистые стенки уплотняются и теряют эластичность: в результате сужается просвет сосудов и затрудняется кровоток, что резко увеличивает вероятность инфарктов и инсультов. Аминокислоты в составе творога очень полезны тем, что способствуют интенсивному выведению из организма токсичных соединений, из-за которых развиваются подобные отклонения.