Комбинация двух лекарств может стать новым способом лечения рака почек

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В проведении эксперимента участвовали почти 890 онкобольных.Ученые предлагают новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями. Согласно последним исследованиям, рак почек можно эффективно лечить, комбинируя два препарата.О новой методике лечения тяжелых заболеваний рассказал американский ресурс nejm.org (New England Journal of Medicine). Исследователи разработали принцип соединения разных по действию лекарственных средств, которые в синергии дают мощный лечебный эффект.В ходе исследований ученые открыли новый способ преодоления злокачественных новообразований в почках. Оказалось, что развитие онкологических заболеваний можно качественно блокировать с помощью соединения двух средств, которые в совокупности значительно усиливают свое действие.В проведении эксперимента участвовали почти 890 онкобольных с неизлечимыми формами почечно-клеточного рака. Всех подопытных разделили в случайном порядке по группам для получения комбинации лекарств или одного средства специального назначения (сунитиниба). Первая группа принимала авелумаб (иммунотерапевтическое средство) в комплексе с акситинибом. Второй группе давали специальный препарат направленного целевого действия против прогрессирующей светлоклеточной почечной раковой опухоли.Результаты показали, что применение комбинации лекарств помогло уменьшить опухоли лучше, чем в группе с сутентом.Благодаря открытию удалось увеличить срок выживаемости при отсутствии прогрессирования болезни на 13,8 и 7,2 месяца соответственно в обеих группах. Исходя из результатов, в группе, получавшей комбинированные медикаменты, результаты лучше почти вдвое. У более, чем 55% пациентов первой группы наблюдалось уменьшение опухоли, тогда как во второй, принимающей сунитиниб, улучшение зафиксировано только в 25,5% с лечением.При этом пока такой метод вызывает множество побочных эффектов, потому разработанная методика будет изучаться далее во избежание существенного негативного влияния на организм. Минимизировав побочные эффекты на организм человека, новый способ борьбы с раком можно будет широко применять в медицине.