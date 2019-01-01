Врачи назвали привычку, "убивающую" зрение

Курильщики быстрее теряют зрение.Люди, выкуривающие более двух десятков сигарет в день, намного быстрее теряют способность различать цвета и чаще остаются без зрения в преклонные годы жизни.К такому выводу пришли специалисты из американского Университета Ратгерс.В ходе исследования ученые наблюдали за здоровьем 70 курильщиков на протяжении пяти лет. Также в качестве контрольной группы в эксперименте приняли участие семь десятков здоровых людей, никогда не имевших дело с табаком.Как оказалось, некурящие добровольцы обладали почти в два раза более контрастным зрением, чем любители табака. Также они примерно в 2–3 раза лучше распознавали геометрические фигуры, которые им показывали на экране, говорится в статье, опубликованной в журнале Psychiatry Research.По словам ученых, подобные различия связаны с тем, что никотин и продукты горения табака напрямую воздействуют на глаза, когда в них попадает дым. Также ученые не исключили, что контрастность зрения ухудшилась из-за сужения сосудов в сетчатке и повышенной концентрации оксидантов в ее клетках.