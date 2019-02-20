Медики подсказали, как отличить грипп от простуды

Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%.Сейчас «гуляют» грипп и ОРВИ, инфекции будут активны почти до середины весны.Врачи рассказали о том, как отличить грипп от простудного заболевания.Они напомнили, что при заболеваемости гриппом необходимо безотлагательно обращаться за помощью как можно раньше, последствия гриппа гораздо более опасны, чем последствия простуды.Мышечная и суставная боль. Этот симптом - сигнал гриппа. Сначала начинают болеть мышцы шеи, спины, поясницы, рук и ног, затем возникает ломота в суставах. Порой боль очень сильная, изнурительная, до слез. Ее вызывает интоксикация вирусом, быстро размножающимся в организме.Озноб. Для гриппа характерен симптом внезапного чувства холода и сильной лихорадки. Может развиться сильнейший озноб, при котором человека трясет. На этом фоне возникают и спазмы сосудов, в результате наблюдаются бледность, холодныйпот, конечности коченеют.Боль в глазах и светобоязнь. Свет вызывает нехарактерное напряжение в глазах, они краснеют и слезятся, могут болеть. Данный симптом гриппа говорит о том, что патогенные вещества попали в кровоток и разносятся по организму.Отсутствие насморка и боли в горле. Хотя при гриппе в первые дни заболевания возможна заложенность носа, выделений при этом практически не бывает. Если у человека с гриппом спустя некоторое время после заражения возникают насморк и боль в горле, это указывает на развитие бактериальных осложнений.Быстрый рост температуры. При гриппе температура может повышаться стремительно, и если термометр показывает выше 38,5 градусов, - ее нужно сбивать. Температурная реакция – симптом борьбы организма с инфекцией. Когда она слишком высока, начинают гибнуть не только патогенные, но и иммунные клетки, а этого допускать нельзя.