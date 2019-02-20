Врачи подсказали, какой продукт нормализует работу кишечника

Квашеная капуста также поможет похудеть.Вы не раз слышали о свойствах киноа, авокадо, семена чиа, спирулины и других суперфудов, которые буквально захватили мир. В погоне за экзотическими сокровищами мы, кажется, забыли, что в местной кухне тоже есть блюда и продукты, которые стоят копейки и имеют не менее полезных свойств.Взять хотя бы старую добрую квашеную капусту - природный источник необходимых пробиотиков, которые помогают очистить кожу, уменьшить вздутие живота, наладить работу желудочно-кишечного тракта. Важно, что этот продукт должен пройти естественную ферментацию, поэтому квасить капусту лучше самостоятельно или доверять это дело ответственным маме или бабушке. В магазинную добавляют много уксуса и сахара.По сути, квашеная капуста - это отличный зимний гарнир к мясу, так как оно способствует перевариванию тяжелой пищи и заселению кишечника полезной микрофлорой.Если вы до сих пор сомневаетесь, можно ли есть квашеную капусту при диете, то можете не сомневаться, что можно. В 100 г квашеной капусты содержится всего 27 килокалорий. Ее листья практически не имеют энергетической ценности, но способны насыщать организм благодаря пищевым волокнам. Благодаря именно закваске присутствие в капусте молочной кислоты ускорит метаболизм и улучшит пищеварение.