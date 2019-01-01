Назван продукт, провоцирующий ожирение печени

Курица и постное мясо опасны для печени.Даже курица, индейка и стейк из постного мяса могут спровоцировать развитие жировой болезни печени.Находящиеся на белковой диете из мяса люди на 54% чаще сталкиваются со смертельно опасным жировым гепатозом.Употребление большого количества мяса представляет угрозу для печени вне зависимости от того, что это за мясо. Исследователи из Нидерландов выяснили, что даже если в рационе человека много курицы, индейки и стейков из постного мяса, то есть не имеющего прожилок жира, то ему всё равно угрожает жировая болезнь печени. В ходе исследования было установлено, что поступление основного количества белков в диете из животных продуктов на 54% увеличивает риск развития неалкогольной жировой болезни печени, по сравнению с людьми, которые придерживаются более растительной диеты.Красное мясо в особенности является значительным источником насыщенного жира, который может скапливаться в печени и постепенно приводить к отказу этого органа. Эксперты надеются, что данное исследование побудит большее количество людей попробовать перейти на средиземноморскую диету, которая богата рыбой, цельнозерновыми продуктами и овощами. Напомним, что неалкогольная жировая болезнь печени - это общий термин для различных расстройств данного органа, вызываемых скоплениями в печени жира, что представляет значительную угрозу для жизни человека. Причём эти скопления возникают не из-за злоупотребления алкогольными напитками.В здоровой печени жира быть вообще не должно, либо его количество минимально. Чуть большие объемы жира в печени говорят о начале жирового гепатоза. Эти начальные стадии отмечаются приблизительно у каждого третьего взрослого жителя Украины. Жировая болезнь печени чаще наблюдается у людей с лишним весом или ожирением. На начальных стадиях она не представляет опасности, но по мере развития может спровоцировать рубцевание печени или цирроз, приводящий человека к смерти.