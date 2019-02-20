Медики объяснили, как сахар может повлиять на печень

Семь «вредных» продуктов, которые на самом деле полезны.Вредных продуктов не существует, - так же, как и однозначно полезных.Такое мнение высказал российский эксперт, диетолог Антон Селин.По словам специалиста, главное, в каком количестве употребляется пища, а также то, из каких ингредиентов она приготовленаСахар. Диетолог отметил, что употребление такого вредного казалось бы продукта, как сахар, вполне вписывается в формат здорового питания. Употребление сахара до 26 граммов (6 чайных ложек) в день полезно для организма. Сахар - источник глюкозы, которая помогает работе печени и необходима для выработки серотонина - гормона, влияющего на хорошее настроение и качественный сон.Хлеб. Врач не советует есть хлеб и булки из рафинированной белой муки. Но выпечка из цельнозерновой муки – не вредная, в особенности из дробленой муки второго сорта. Такая мука снабжает организм растительным белком, кальцием, железом, хромом, витамины группы В, Е.Сливочное масло. По словам Селина, полезное сливочное масло должно быть 82,5 процента и больше: в нем присутствуют витамины А, РР, Е, D. Главное условие – употреблять сливочное масло умеренно, не более 10 граммов в день.Майонез. Еще один вредный продукт, который не так уж и вреден, если приготовлен правильно, то есть, без добавления искусственных добавок. Классический рецепт майонеза подразумевает использование растительного масла, горчицы, лимонного сока, яичного желтка, уксуса, специй и пряностей – разве это вредный набор? С ним организм получает витамины группы В и антиоксидант лецитин.Консервы и кетчуп. Диетолог отмечает, что консервы из морской рыбы жирных сортов – это продукт, содержащий много кальция, а также жирные кислоты, магний, фосфор, калий. Консервы из овощей и фруктов красной и оранжевой окраски также скорее полезные, чем вредные. В этих плодах содержатся антиоксиданты бета-каротин и ликопин, защищающие организм от рака и старения, - в результате термической обработки они только усиливают полезные свойства. По этой же причине не является вредным кетчуп, приготовленный по всем правилам: в нем наличествует большое количество ценных для здоровья микроэлементов. Также, по словам эксперта, в консервированных продуктах прекрасно сохраняются жирорастворимые витамины А, К, Е, D.Сосиски. Качественно изготовленные сосиски, употребляемые умеренно, диетолог тоже одобрил. Специалист отметил, что этот продукт быстро утоляет голод и восполняет запасы энергии. В сосисках домашнего приготовления содержится калий, магний, витамины группы В, E, йод, фосфор и кальций, железо, и вреда они точно не принесут.