Названы продукты, провоцирующие скопление жира на животе

Полностью исключать перечисленные продукты не стоит.Рис, хлопья, мучные изделия, картофель и хлеб являются наиболее мощными накопителями висцерального жира, который может вызвать высокое кровяное давление, диабет и заболевания сердца.К такому выводу в результате исследований пришла международная группа ученых.В эксперименте принимали участие 69 человек – мужчины и женщины. Испытуемые были разбиты на две группы: участники первой соблюдали диету с низким содержанием углеводов, второй – предпочитали пищу с низким содержанием жира.Выяснилось, что те, кто попал в первую группу, потеряли на 10 процентов больше висцерального жира и на 4,4 процента больше общего жира, чем участники второй группы.Правда, как утверждают специалисты, полностью исключать перечисленные продукты не стоит. Их просто можно заменить. Вместо белого хлеба, к примеру, можно потреблять цельнозерновые пищевые изделия. Картофель лучше не чистить, а есть в отварном виде. Любителям хлопьев стоит перейти на каши.