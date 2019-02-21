Медики назвали фрукт, защищающий от рака легких

Яблоки приносят пользу организму."Зеленое яблоко стало символом нации, которая занимается своим здоровьем, разделяет общие ценности и не боится их отстаивать. А еще яблоки (не только зеленые) очень полезны и их надо есть каждый день", – написала и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Facebook.Почему стоит включить яблоки в свое менюЯблоки содержат пектин – растворимую клетчатку. В одном яблоке среднего размера содержится пятая часть дневной нормы клетчатки.Что касается витамина C, то его в одном яблоку не так много – десятая часть дневной нормы. Но кто останавливается и съедает только одно яблоко?Яблочная яркая кожура – это источник флавоноидов, соединений, обладающих антиоксидантным действием. Исследования показали, что потребление яблок и других ярких продуктов на четверть снижает риск рака поджелудочной железы.Яблоки помогают снизить риски рака легких, а также колоректального рака, рака молочной железы и желудочно-кишечного тракта.Полифенолы яблок также уменьшают проявления астмы, болезни Альцгеймера, а клетчатка препятствует атеросклерозу и предотвращает колебания уровня сахара.Яблоки в ежедневном рационе снижают риск появления диабета 2 типа на 28%.Яблоки помогают сберечь здоровье сердца и сосудов. К примеру, регулярное потребление свежих яблок способствует снижению уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности ( "плохого" холестерина), но не яблочного сока. В частности потребление яблок снижает риск инсульта.Яблоки предотвращают переедание и помогают держать в норме вес. Клетчатка в них сохраняет длительный эффект насыщения. В то же время исследователи обнаружили, что регулярное потребление богатых клетчаткой и с низким гликемическим индексом фруктов, особенно яблок, связано с меньшей долей увеличение веса со временем."Чтобы яблоки были максимально полезными, их надо есть в свежем виде, тщательно мыть, но лучше не чистить. Именно в кожуре много клетчатки и полифенолов. Вместе с тем не стоит бояться пестицидов – на яблоках уже не сами пестициды, а их остатки, потому что пестициды быстро разрушаются на солнце. Этого достаточно, чтобы уменьшить их количество", – добавила Ульяна Супрун.