Эти признаки помогут распознать опухоль мозга

При появлении таких симптомов лучше обратиться к врачу.Ученые из Великобритании рассказали о нескольких симптомах рака мозга, которые проявляются на ранней стадии развития болезни и часто пропускаются. Специалисты британского подразделения компании HCA Healthcare напомнили, что для более успешного лечения важно обращаться к врачам именно на раннем этапе рака.Симптом первый: головные болиПодозрение должны вызвать стойкие и частые боли. Ранним признаком рака мозга нередко является головная боль, которая возникает утром и вместе с ней ощущаются упадок сил, ухудшение зрения.Симптом второй: тошнота и рвотаОни возникают в связи с тем, что опухоль затрудняет циркуляцию жидкости.Симптом третий: забывчивостьИзменение когнитивных функций и характера человека нередко списывают на возраст, а между тем они могут указывать на рак мозга. Провалы в памяти и потеря инициативности, путаница в рассуждениях вписываются в картину ранних симптомов болезни.Симптом четвертый: неконтролируемые действияПодергивания мышц, непроизвольные движения, укусы языка, потеря контроля над мочевым пузырем - если вы вдруг понимаете, что тело перестало подчиняться волевым усилием, нужно обратиться к врачу.Симптом пятый: потеря слуха и равновесияПроблемы со слухом в случае рака мозга могут возникать в силу того, что опухоль, которая выросла начинает давить на нервы уха. Также при этом страдают нервы, связанные с обеспечением равновесия, у человека может возникать нарушение баланса при ходьбе.