Эти признаки помогут распознать опухоль мозга
Ученые из Великобритании рассказали о нескольких симптомах рака мозга, которые проявляются на ранней стадии развития болезни и часто пропускаются. Специалисты британского подразделения компании HCA Healthcare напомнили, что для более успешного лечения важно обращаться к врачам именно на раннем этапе рака.
Симптом первый: головные боли
Подозрение должны вызвать стойкие и частые боли. Ранним признаком рака мозга нередко является головная боль, которая возникает утром и вместе с ней ощущаются упадок сил, ухудшение зрения.
Симптом второй: тошнота и рвота
Они возникают в связи с тем, что опухоль затрудняет циркуляцию жидкости.
Симптом третий: забывчивость
Изменение когнитивных функций и характера человека нередко списывают на возраст, а между тем они могут указывать на рак мозга. Провалы в памяти и потеря инициативности, путаница в рассуждениях вписываются в картину ранних симптомов болезни.
Симптом четвертый: неконтролируемые действия
Подергивания мышц, непроизвольные движения, укусы языка, потеря контроля над мочевым пузырем - если вы вдруг понимаете, что тело перестало подчиняться волевым усилием, нужно обратиться к врачу.
Симптом пятый: потеря слуха и равновесия
Проблемы со слухом в случае рака мозга могут возникать в силу того, что опухоль, которая выросла начинает давить на нервы уха. Также при этом страдают нервы, связанные с обеспечением равновесия, у человека может возникать нарушение баланса при ходьбе.
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