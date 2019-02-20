Медики назвали последствия постоянного недосыпания

Хронический недосып опасен для здоровья.Получение менее 7 часов сна в день может привести к необратимым повреждениям ДНК и даже к раку. Исследователи сделали эти выводы на основе изучения здоровья врачей, некоторые из которых работали по ночам.Нехватка сна может перманентно повредить ДНК, а также увеличить риск рака, как полагают ученые из Университета Гонконга, которые наблюдали за здоровьем 49 врачей из местных больниц. 24 медика регулярно выходили работать в ночные смены.Наблюдения показали, что повреждения ДНК от нарушений естественных циклов сна и пробуждения могут в некоторых случаях быть необратимыми. Кроме того, дефицит сна снижает способность ДНК к самовосстановлению, что может привести к генетическим болезням.Это первое исследование подобного рода, которое изучало воздействие ограничений сна на гены молодых взрослых людей. Ученые специально выбрали для своего исследования молодых врачей, которые были вынуждены работать в разные смены из-за срочных вызовов.При этом ни авторы исследования, ни какие-либо другие работники науки пока не знают, почему нехватка сна наносит повреждения ДНК. Традиционно нам всем рекомендуют получать не менее 7 часов сна по ночам, но практика показывает, что сон современного человека приблизительно на два часа короче.В ходе исследования ученые брали анализы крови у всех врачей после того, как они имели несколько ночей продолжительного сна, а затем и после ночных смен. Выяснилось, что после ночной работы количество разрывов в цепочках ДНК увеличивается на 30%. Последующие наблюдения показали, что эти разрывы, к сожалению, не восстанавливаются в дальнейшем.